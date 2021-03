Berki Krisztián távozik a Life TV-től, sokan a hírt összefüggésbe hozták a nemrég napvilágra került bírósági ügyével. Hajdú Péter most elárult, mi az oka, hogy nem folytatják a közös munkát.

Már csak egy bizonyos ideig látható Berki Krisztián a Life TV műsorában, ugyanis mint kiderült, nem folytatja tovább a munkát a csatornánál. Sokan úgy sejtik, ennek köze lehet a sztár közlekedési botrányához.



Hajdú Péter a Life TV vezérigazgatója most elmondta, mi az igazság.

„A van életünk reality műsor, amit hetek óta láthatnak a nézők a Life TV-n. A műsort eredetileg is úgy indítottuk, hogy a nézők különböző szereplőket, különböző ideig láthatnak a képernyőn. Berki krisztián egy ideig még biztosan szerepelni fog a leforgatott részekkel, de az ő szereplésével is egy meghatározott időszakra terveztünk, ami hamarosan véget ér. Ennek azonban nincs köze a napokban kiderült ügyéhez" – nyilatkozta Hajdú a Borsnak.