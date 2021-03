Hatalmas port kavart a minap, amikor kiderült, hogy Curtis barátnője, Barnai Judit letörölte magát a közösségi oldalakról, valamint a rapper letörölte az összes olyan fotóját, amelyen szerelmével közösen szerepelt. A pár most véget vetett a találgatásoknak és elárulta, hogy mi is van közöttük valójában.

A sztárpár a Blikknek elárulta, hogy miért döntöttek amellett, hogy visszavonulnak a nyilvánosságtól.

"Egyszerűen belefáradtunk! Kész, vége! Ennyi volt! Az emberi rosszindulat és a bulvársajtó butasága olyan méreteket öltött mostanában, hogy úgy döntöttem, törlöm magamat mindenhonnan! Így nyugodtabb lesz az életem is" - mondta Judit.

A válogatott kosárlabdázó elmondta, hogy mióta egy párt alkotnak a rapperrel, rengeteg negatív és gyűlölködő kommentet kapott, ami miatt mostanra betelt nála a pohár.

"A lapok is olyan dolgokból csinálnak hírt, aminek nincs is köze a valósághoz és csámcsognak az életünk minden részletén, úgy, hogy nem is ismernek bennünket! Ebből lett elegem! Köszönjük szépen, de innentől kezdve a magánéletünket megtartjuk magunknak és nem kívánunk többet nyilatkozni olyan dolgokról, amikhez másoknak semmi közük sincs."

A szakításukról szóló pletykákra is reagált Judit.

"A lehető legnagyobb rendben van a kapcsolatunk Attival, boldogok vagyunk, immár háromnegyed éve! Szeretnénk kizárólag egymással foglalkozni és nem a rólunk keringő pletykákkal" - nyilatkozta a rapper barátnője.

"Szó sincs szakításról, nagyon szeretjük egymást! Viszont innentől kezdve megkérek mindenkit, hogy hagyjon minket békén és foglalkozzon a saját dolgával! Én is így teszek, készítem az új zenéimet, sőt hamarosan új dalokkal is érkezem! Judit is azzal foglalkozik, ami az élete: a kosárlabdával és persze, a velem, én pedig vele! Viszont innentől kezdve ehhez már senkinek sincs köze! Egyszerűen csak boldogok szeretnénk lenni egymással és azt nem kívánjuk kirakatba tenni, csak azért, hogy rajtunk csámcsogjanak. - tette hozzá Curtis.

Aki szeret, az ezután is szeretni fog és megérti a döntésünket, aki pedig eddig csak gyűlölködni tudott, annak innentől más célpontot kell találnia, vagy esetleg magába is nézhet, az lehet, hogy rajta is segítene."