Deme Renáta, Senior recruiter, 10 éve dolgozik a HR szakmában. Az évek folyamán rengeteg tapasztalatot szerzett az interjúztatásban, bár a koronavírusnak köszönhetően az ő munkája is megváltozott. A személyes interjúkat felváltották az online interjúk, melyeknek sok előnye, de hátránya is van. Ő ad most nekünk jó tanácsokat, miket érdemes betartani vagy kerülni egy állásinterjú során.

Hogyan változott meg az interjúztatás az elmúlt egy évben illetve mik ennek az előnyei?

A legtöbb cég online interjúztatásra tért át az elmúlt időszakban. Ennek előnyei, hogy sokkal jobban betervezhető a napba, nem kell szabadságot kivenni, nem kell trükközni a mostani munkaadóval. Ráadásul otthoni környezetben zajlik az interjú, ami tud egyfajta biztonságérzetet is adni, hiszen ismerős a közeg. Ennek az interjúztatásnak a sajátossága, az ember körülbelül csak melltől felfelé látszik, a teljes test az nem, ezáltal nem kell a teljes testbeszédre figyelni. Pláne ha valaki ideges ebben a szituációban, akkor most nem látszódik, hogy remeg a lába vagy éppen tördeli a kezét. A szemkontaktus szokott még fontos tényező lenni a személyes interjúk folyamán, az online interjúknál ez egyszerűen meg van oldva – egy irányba kell csak nézni.

Mik a hátrányok?

Ami mindenképpen hátrány, hogy az online interjú nem tudja a személyes találkozókat pótolni. A pályázó nem látja az irodát, nem találkozik más kollégákkal. Pedig sokaknál az első benyomás is döntő szempont szokott lenni, milyen a fogadtatás, amikor megérkezik az interjúra, milyen a légkör. Az ember találkozik a recepcióssal, elsétáló kollégákkal, lát tárgyalókat, el tudja képzelni, milyen az iroda kialakítása, felszereltsége. Ez sajnos most mind kimarad.

Mire kell leginkább odafigyelni egy online interjúnál?

A legfontosabb, hogy a pályázó mindig próbálja ki előre az adott linket – be tud-e lépni, működik-e a mikrofon és a kamera, nincs-e technikai zűr. Stabil internetre van szükség, érdemes minden más eszközt lecsatlakoztatni az internetről arra egy órára. Ha mások is élnek velünk egy háztartásban, őket is érdemes megkérni, hogy arra az egy órára ne használják az internetet és ne jöjjenek be a szobába. Ha tudjuk, a cicát, kutyát is zárjuk ki arra az időre. Nagyon fontos a megfelelő háttér kiválasztása. Figyeljünk arra, hogy rend legyen és olyan dolgok legyenek csak mögöttünk, amit nem bánunk, hogy látnak az interjúztatók is. Frissen kimosott ruhák teregetve lehetőleg ne legyenek ott. Ablak elé ne üljünk a fényviszonyok miatt, ugyanis nem mindegy, honnan esik be a fény. Ha sötétedéskor kezdődik az interjú, akkor érdemes előre felkapcsolni a lámpát, hogy ne kelljen emiatt az interjút félbeszakítani. Jegyzetekkel, kérdésekkel lehet készülni, ezek ott lehetnek a laptop mellett. De ha megkérdezik, mit tudunk a cégről, akkor ne a hirdetés szövegét olvassuk fel, mert az kevésbé meggyőző. Jó tanács: érdemes egy pohár vizet is odakészíteni a gép mellé, bármikor jól tud jönni.

Mennyire kell kiöltözni egy online interjúra?

Nem kell az interjúra kiöltözni, ez sokat változott az utóbbi években, bár nyilván függ a pozíció szintjétől is. Nem kell feltétlen ing, nyakkendő vagy blúz, valami egyszínű, csinosabb póló elég. Alulra nyilván mindenki azt vesz fel, amit akar, én azért javaslom a nadrágot.

Hogyan kezeljük a váratlan helyzeteket?

Váratlan helyzetek mindig adódhatnak. Elmegy az áram, fúrnak a szomszédban, ugat a kutyánk, besétál valaki a szobába. Az mindenképpen mutat egy képet arról, hogy reagál erre a pályázó, hogy tud egy helyzetet megoldani. Az például már többször előfordult, hogy egy cica sétált át a képernyő előtt. Nagyon fontos, hogy ne hagyjuk, hogy egy ilyen helyzet kizökkentsen minket.

Milyen jó tanácsokat adnál úgy általánosságban azoknak, akik állásinterjúra készülnek?

Ami fontos, hogy önmagát adja a pályázó, de ne legyen túl őszinte. Legyünk mindig diplomatikusak, az például nem vet jó fényt a pályázóra, ha elkezdi szidni a főnökét az interjún. Próbáljuk meg az érzelmeinket kizárni, amennyire lehet, inkább a tényekre fókuszáljunk. Fontos, hogy a kérdésekre nem azt kell válaszolni, amit a jelölt szerint az interjúztató hallani akar vagy ami szerinte az elvárt válasz. Vannak olyan kérdések, amelyre tényleg nincs jó vagy rossz válasz, itt arra vagyunk kíváncsiak, hogy maga a pályázó mit gondol, hogyan reagál, mi az, amit preferál. Az őszinteség azért fontos, mert ez egy kétoldalú folyamat. Fontos, hogy mindkét fél számára kiderüljön az interjú folyamán, hogy el tudják-e képzelni a hosszú távú közös munkát. Készüljünk mindenképpen kérdésekkel! Ez megmutatja az érdeklődést, motivációt, másrészt olyan dolgokra is rákérdezhetünk, amelyek nem hangzottak el az interjún. Érdemes megkérdezni, hogy néz ki egy átlagos nap, hogy néz ki a betanítás, az interjúztatók miért szeretnek a cégnél dolgozni illetve mi a kihívás a pozícióban. Sose felejtsük el, hogy egy interjún ülünk, ne legyünk túl közvetlenek vagy túl lazák.

Mit tegyen a jelölt, ha nem kap visszajelzést?

Ha valaki nem kap visszajelzést, érdemes érdeklődni az adott cégnél, nyugodtan rá lehet írni a HR-es kollégára. Egy érdeklődő üzenet akár még a motivációt is tudja mutatni a pályázó részéről.

Mi tegyünk akkor, ha túl általános a visszajelzés, amit kaptunk?

Ha valakit tényleg érdekel, miért utasították el a pályázatát, esetleg tanulni szeretne belőle, érdemes erre rákérdezni. Ami fontos, hogy ne éljük meg kudarcként a visszautasítást. Vannak olyan tényezők a háttérben, melyek sokszor nem az adott pályázón múlnak. Ez lehet az, hogy van valami preferált tapasztalat/ terület, plusz nyelvtudás és ez alapján esik a választás egy másik jelöltre, hiába felelünk meg mi is a pályázatnak. Lehet az is, hogy végül egy belső jelöltet választanak vagy időközben megváltoztak a követelmények. Az interjúztatók minden esetben hosszú távra keresik azt a jelöltet, aki a legjobban passzol a pozícióhoz és a csapathoz egyaránt.