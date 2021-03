Úgy hírlik, hogy Meghan hercegné mellett kikészülnek az alkalmazottak. A palotában is többen felmondtak már miatta a hírek szerint, most pedig főtanácsosa hagyta ott.

Úgy tudni, amíg Harry és Meghan a palotában éltek, összesen 9 alkalmazott mondott fel, mégpedig a hercegné miatt. Sokan arra tettek panaszt, hogy az egykori színésznő megalázta őket. Ez ügyben belső vizsgálat is indult.

Most viszont egy fontos személy hagyta ott Meghant, Catherine St-Laurent, a főtancsása. A nő mindössze egy évet dolgozott neki, ám úgy tűnik, ez is elég volt. Catherine Bill Gates cégbirodalmában dolgozott azelőtt, hogy a hercegi pár személyzeti főnöke, majd később a hercegnő főtanácsosa lett.

Állítólag Meghan olyan hangnemben beszélt vele, amit egy idő után már nem tudott tolerálni, ezért inkább felmondott – írta a The Sun.



Viszont mások is távoztak a pár mellől mostanság, például az a férfi, aki eddig Harry utazásait szervezte. Meghan pedig megvált ügynökétől, aki színészi karrierjét egyengette, és neki köszönhetően került be a Briliáns elmék című sorozatba.