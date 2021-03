Meghan Markle azt mondta Oprah Winfrey-nek, hogy három nappal a hivatalos, nyilvánosság előtt zajló esküvőjük előtt titokban összeházasodtak. A ceremóniát a canterbury érsek vezényelte, és a saját kertjükben tartották meg, így hármasban. Több külföldi lap az interjú után boncolgatni kezdte ezt a kijelentést, ugyanis a hivatalos esküvőhöz Angliában is két tanú jelenléte szükséges. A canterbury érsek is cáfolta, hogy titokban összeeskette volna a párt. Az egyik angol napilap kikérte Meghanék házassági anyakönyvi kivonatát, és azon is a mindenki által ismert dátum szerepelt. Ezek után egyértelművé vált, hogy nem volt semmiféle titkos esküvő.

Harry és Meghan kijelentését ezek után a sajtósuk tisztázta a Daily Beast magazinban: "Harry és Meghan felolvasták egymásnak a fogadalmaikat pár nappal a május 19-én megtartott hivatalos eküvőjük előtt."

Mark Edwards egy newcastle-i pap megkereste a canterburyi érsek irodáját Meghan állításai kapcsán. Azt mondták neki, mivel Meghan amerikai, ezért "nem érti", hogy törvényes esküvőre, tanúk jelenléte nélkül nem kerülhetett sor az udvarán.

Joggal merülhet fel a kérdés ezek után mindenkiben, hogy miben lódított még Harry és Meghan.