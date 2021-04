A babavárás egy család számára a legizgalmasabb időszak. A tervezéstől a születésig csodálatos dolgok mennek végbe egy nő testében. Ebben a cikksorozatban részletesen megismertetjük veletek, hogy mi történik az anyaméhben a magzattal a fogantatástól egészen a születésig. Első részünkben a baba első 10 hetét mutattuk be , másodikban 11-20. hét közötti időszakot vettük górcső alá, ezúttal pedig a 20. és a 30. heti történéseket nézzük meg tüzetesebben.

Egy kisbaba érkezése a családba mindig hatalmas boldogság. Egy izgalmakkal teli időszak veszi kezdetét, ami azonban tele van félelmekkel és aggódással is. Az édesanya teste 40 hét alatt elképesztő változásokon megy keresztül, a magzat pedig ennyi idő alatt egy pici kis petezsákból életképes, érző emberkévé fejlődik.

Nézzük meg, hogyan alakul a baba fejlődése a következő 10 hét során, azaz 21-30. hétben.

21. hét

A kisbabád mostanra 26 centi és 450 gramm súlyú.

Ezen a héten a pici elkezdi termelni a magzatszurkot, ami a beleiben raktározódik egészen a születésig, akkor az első széklettel távozik.

A baba minden testrésze kifejlődött, de még nem működik mindegyik. Viszont! Mindent szuperül hall és a fényt is remekül érzékeli. A baba táplálékát a méhlepény biztosítja és már meg tudja különböztetni az édes és a sós ízeket is.

22. hét

A pici lassan eléri a 30 centit és a fél kilót. Testét apró pici pihék fedik. Szőrzete először a felsőtestén alakul ki, majd fokozatosan az egész kis testén megjelenik. A baba teljesen emberi formájú már, arca jól kivehető, szemöldöke, szempillája, szemhéja teljesen kifejlődött. Mostanra kifejlődött már a fülében lévő csiga is, ami a hallásért felelős. A baba egyre többet reagál a külvilág jelzéseire, zajokra. Hallja a bélhangokat, szívhangokat. Ilyenkor a kicsi nagyon aktív, amikből apró mozgásokat már érzékelhetsz.

A hasnyálmirigye is fejlődik és a nemi szervei is alakulnak.

23. hét

A hatodik hónap elején a baba agya ugrásszerűen növekedik. Kialakulnak a tudatos gondolkodásért felelős sejtek, aminek következtében a baba már képes összehangoltan és akaratlagosan cselekedni. Az emlékezés képessége is megjelenik.

A pici már érzékeli a mozgásodat, ugyanazt hallja, amit te. Ebben az időszakban nyugodtan táncolhatsz és ringatózhatsz, imádni fogja.

24. hét

Mostanra már teljesen jól érezheted, ahogy a pocakban ficánkol a kis lakó, a mérete ugyanis már 30 centi fölött van. A baba minden szerve tökéletes működik már, a tüdeje az egyetlen, ami még nem elég fejlett a kinti élethez.

Ha a pici most születne, már nagy esélye lenne az életben maradásra.

25. hét

A baba nő, mint a gomba. Most már 33 centi és 700 gramm. Innentől kezdve teljes gőzzel elindul a fejlődés útján és készül a születésre. Testére folyamatosan rakódik a zsír, bőre egyre rózsaszínűbb lesz, teste babásodik, kerekedik. A pici nagyon sokat alszik, kezdi kialakítani a 24 órás ritmusát.

26. hét

A pocaklakód jelenleg akkora, mint egy szép nagy ananász.

Ezen a héten a pici orrlyukai kezdenek kinyílni, ami lehetővé teszi számára, hogy gyakorolja a légzést. Az anyaméhben persze levegőt nem tud venni. A tüdeje rohamosan fejlődik, kialakulnak a hörgőcskék.

Szépen nyitja és csukja a szemét, meg tudja különböztetni a világosságot és a sötétséget is. A baba akrobata mozdulatait mostanra már nem csak te érzed, hanem mindenki láthatja, ugyanis a hasadon sokszor megjelenhetnek az apró végtagjai.

27. hét

A baba mostanra egy kiló és 37 centi. Hiába egyre szűkösebb számára a hely, még mindig nagyon aktívan mocorog a pocakban. Már a reflex mozdulatai kialakultak.

28. hét

Teste mostanra teljesen arányos, megegyezik a születéskori arányaival. Folyamatosan növeszti a zsírréteget, izmai is szorgosan gyarapodnak. A baba sokat csuklik ebben az időszakban, amit apró ritmusos rángásokként érzékelhetsz.

29. hét

A baba már 40 centi és lassan másfél kilós lesz - ilyenkor azonban már baba válogatja, mekkora a súlya.

A hátralévő időben a baba még sokat fog nőni, a harmadik trimeszterben a súlya háromszorosára gyarapszik majd.

Agynövekedése rendkívül intenzív, mostanra már képes a hőmérséklet-szabályozásra is.

30. hét

Nagyot nőtt egy hét alatt a baba, már 41 centi is lehet. Az aktív időszaknak azonban mostanra vége szakad. Kicsi már a helye, így nem túl sok lehetősége van a mozgásra. A magzatvíz mostanra 7 deciliter körül van. A fogacskák helyei is kifejlődtek és csendben várják, mikor bújhatnak elő.