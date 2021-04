Ha már megszületett az elhatározás, hogy kutyát szeretnél vagy szeretnétek, akkor biztosan tudod, hogy választottad jó esetben évtizedekig is meghatározó része lesz az életednek. A kutya majdnem olyan, mintha lenne egy (vagy mégegy) gyereked, akiről gondoskodni kell, aki mindenben rád számít majd.

Azt, hogy mitől leszel jó gazdi, nem lehet pontosan megmondani, de azt igen, hogy mely dolgok elengedhetetlenek ahhoz, hogy felelősségteljes állattartónak mondhasd magadat.

1. Már a választásod sokat elárul rólad

Hiába tetszik nagyon a bernáthegyi vagy a husky, ha egy panellakásban élsz, felejtsd el. Mielőtt kutyát választasz, gondold végig a lakásod adottságait, milyen és mekkora kutya élhet ott veled otthonosan. Azt is vedd figyelembe, hogy az életmódodba milyen eb lesz beilleszthető. Ha naponta csak háromszor fél órára tudod levinni, akkor ne a legnagyobb mozgásigényű fajták közül válassz, akkor sem, ha azok tetszenek a legjobban. Az nem vezet jóra, ha a kutya a mozgáshiánytól szenved, te pedig attól, hogy "megint menni kell vele."

2. Vásárlás vagy örökbefogadás?

Ha nem ragaszkodsz kölyökkutyához és bizonyos fajtához, akkor a legszuperabb, ha örökbe fogadsz egy kutyát. Ráadásul örökbe fogadható kutyákról is tudnak sok menhelyeken ilyen információt adni, és sokszor azért a keverékeken is látszik egy-két fajtajelleg, ami segíti a választást. Ha azonban mindenképpen vásárolni akarsz, akkor mindenképpen lelkiismeretes tenyésztőtől vegyél kutyát, a szaporítókat messzíről kerüld el.

3. Ivartalaníts!

Az ivartalanítás érzékeny téma, de nem lehet eleget beszélni róla. A nem kívánt kölykök születésén túl kedvenced egészsége is múlhat azon, hogy miként döntesz. Ha a kutyád nem rendelkezik tenyészthető minősítéssel, és te sem szeretnél ezzel foglalkozni, az ivartalanítás mellett kell döntened, amelyet azonban nem szabad a végtelenségig halogatnod. Hidd el, az ivartalanítással nem lesz rosszabb a kedvenced élete, viszont sok egészségügyi kockázattól megóvod, nem beszélve a nem várt szaporulatról.

4. Szeresd és játssz vele eleget!

Ne gondold azt, hogy ha kertes házban élsz, nem kell játszanod vagy sétálnod a kutyával. Bár az igaz, hogy szuper dolog az, hogy a kutya nem csak akkor lehet levegőn, amikor te ráérsz, de így is mindennap kell foglalkoznod vele. Egyrészt a közös játék, az együtt töltött idő a jó kutya-gazdi kapcsolat alapja, másrészt ne feledd, a kutya családtag és nem a lakásberendezés vagy a kert része.





5. Fegyelmezni is tudni kell!

Attól még, hogy imádod a kutyádat, fegyelmezned is meg kell tanítanod. Ha úgy érzed, a tanítgatása problémákba ütközik, kutyaiskolák sokasága közül választhatsz, ahol megfelelően szocializálódhat, amikor pedig dolgozunk, kutyanapközibe is adhatod. Hidd el, az, hogy a kutya fegyelmezett legyen, nem csak neked jó, az ő érdeke is: a legöntörvényűbb kutyának is könnyebb, ha tudja, hol vannak a határai.