Több, mint huszonöt éve történt, ám a mai napig nem beszélt élete megrázó eseményéről Gáspár Zsolti. A sztár autójával elgázolt egy biciklist Nógrádmegyeren. Az idős férfi, akit ráadásul ismert is, a kezei között halt meg.

„Megmondom őszintén, egy kicsit gyorsan mentem az autóval, aztán jött az öreg a biciklivel, és vagy elkanyarodott, vagy nem is tudom, mi történt, volt egy kis filmszakadás, és pont elkaptam a Béla bácsit. Ismertem őt, a nagyapám barátja volt, együtt dolgoztak. Ott halt meg a kezeimben, ez nagy tragédia, a mai napig kísért" – mesélte Zsolti az Összezárva Hajdú Péterrel című műsorban, amely péntek este 10-kor lesz látható a Life TV-n.

A sztárt akkor egy év hat hónap börtönbüntetésre ítélték, de kegyelmi kérvényt adtak be a családjával az akkori köztársasági elnöknek, Göncz Árpádnak.

„Beadtunk egy papírt, hogy akkor született meg a kislányom, az addigi tevékenységemet is leírtuk, ahogy azt is, hogy fiatal vagyok, eddig rosszat nem tettem, nem ittam, nem drogoztam. Akkor is, amikor a baleset történt, teljesen józan voltam" – mesélte Zsolti, aki végül felmentést kapott, és nem kellett börtönbe vonulnia.

Ezután két évig vissza sem mert menni a faluba, az áldozat családja ugyanis nem bocsájtott meg neki, hiába kérte.