Évekkel ezelőtt halálos balesetet okozott Gáspár Zsolti. Most jött el a pillanat, amikor megszólalt a halálra gázolt férfi özvegye.

Huszonöt év elteltével a Life TV Összezárva Hajdú Péterrel című műsorban Gáspár Zsolit arról mesélt, hogy évekkel ezelőtt halálos balesetet okozott. Ugyanis az autójával elgázolt egy idős férfit, akinek most az özvegye is megszólalt.

"Azt mondta a tárgyaláson, felajánl nekünk egymillió forintot. Hát, én sosem láttam azt a pénzt, de mindegy is, úgysem hozta volna vissza a férjemet. Ezt nem lehet megbocsátani, halálra gázolt egy erős embert. Rettenetes törés volt, a fiam is tönkrement, nem sokkal később, 46 évesen meg is halt, azóta sem tudok magamhoz térni a szörnyűségekből."

-mondta a szomorű özvegy.

Zsoltit tette miatt akkor elítélték, egy év hat hónap börtönbüntetést kapott, ám kérvényt írtak, aminek köszönhetően kegyelemben részesült - írta a Bors.