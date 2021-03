Ahogyan korábban mi is beszámoltunk róla, Kárász Róbert is megkapta a koronavírus elleni védőoltást, kínai vakcinát kapott. Azonban másfél héttel később lebetegedett, kiderült, hogy koronavírusos. Nemrég azonban remek hírt közölt a közösségi oldalán: negatív lett a tesztje.

Kárász Róbert korábban beszámolt róla, hogy nagyon megijedt, amikor kiderült, hogy koronavírusos.

"Iszonyatosan rosszul érzem magam. Nem vagyok egy nyavalygós ember, jól bírom a strapát, de be kell vallanom, éjjel halálfélelmem volt. Az egész testemen rettenetesen fáj a bőr, olyan érzés, mintha mindenhol le lennék égve. Ha hozzáér bármi, például a paplan, olyan, mintha egyszerre szúrnának meg mindenhol. (...) Az biztos, hogy ez a betegség nem játék" - mondta korábban a Blikknek a műsorvezető.

Azonban nemrég örömhírről számolt be Kárász, ugyanis végre negatív lett a koronavírus-tesztje. Továbbá azt is megmutatta Instagram-oldalán, hogy a szakállától is megszabadult.

"Borotválkozhattam! Negatív lett a mai teszt" - olvasható a műsorvezető bejegyzésében.