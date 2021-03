Most, a koronavírus-járvány idején a megszokottnál sokkal is jobban figyelnünk kell az egészségünkre. Íme egy kisokos, hogy mik azok a vitaminok, amelyeket az év minden időszakában, de különösen tél végén érdemes pótolni.

Télen jelentősen lecsökken szervezetünkben a vitamin szint, ami a tavaszi fáradtságban mutatkozhat meg. A jó idő beköszöntével fontos pótolni az elengedhetetlen vitaminokat és az ásványi anyagokat. Így van ez kora tavasszal is, amikor még kevesebb a napsütés. Számos vitamin létezik, amelyek nagyon fontos szerepet játszanak a testünkben lejátszó folyamatok koordinálásában. Ők a rend őrei, csapatban együttműködve a leghatékonyabbak.

A vitaminok olyan szerves vegyületek, amelyek többek között elengedhetetlenek az immunrendszer megfelelő működéséért, a sejtek regenerálódásáért, a csontok és a fogak tartósságáért, a véralvadásért és nem utolsó sorban a szem egészségéért. Éppen ezért az év minden időszakában, de különösen, télen, tél végén érdemes pótolni.

Kevés a tápanyag a zöldségben, gyümölcsben, fontos az utánpótlás

A modern élelmiszeripari technológiák megjelenésének köszönhetően, valamint a termőföldek alacsony tápanyag szintje miatt már a zöldségek és a gyümölcsök sem tartalmaznak annyi vitaminforrást, amelyek hozzájárulnának a megfelelő vitamin szinthez, testünk viszont csupán csak néhány vitamint képes előállítani. Különösen ebben a jelenlegi vírushelyzetben fokozottan oda kell figyelnünk az egészségünkre, ezt pedig a legkönnyebben úgy tehetjük, ha pótoljuk a szükséges vitaminokat, amit tehetünk odafigyelő táplálkozással és étrendkiegészítőkkel is.

„Sajnos a vitaminban és tápanyagban szegényebb élelmiszerek, valamint a nem megfelelő táplálkozási szokások miatt az étrend kiegészítése már nem egy lehetőség, inkább kötelesség lenne mindenki számára" - véli Katus Attila edző, életmód-tanácsadó.

Ezek a vitaminok nélkülözhetetlenek a mindennapokban

Az A-vitamin főként a szem épségéért felel, de hozzájárul a bőr és a csontok felépítéséhez is. Hiánya esetén látásromlás, farkasvakság alakulhat ki, a bőr pedig szárazzá és pikkelyessé válhat. Az A-vitamin főként állati eredetű ételekben található, a Harvard Health Publishing listája szerint érdemes naponta legalább 3000 nemzetközi egységet bevinni a szervezetünkbe, így különösen javasolt a máj, tojás, garnélarák, hal, tej és tejtermékek fogyasztása.

A vitaminhiány gyakori jelei közé sorolható a hajtöredezés, hajhullás és a korpásodás. A niacin (B3-vitamin) és a biotin (B7-vitamin) szükséges a haj egészségének a megőrzéséhez. A B1-, B2-, B6- és B12-vitaminok alapvetően az idegrendszer megfelelő működéséért felelnek. B1-vitamin hiányában keringési zavarok következhetnek be, B2-vitamin következtében bőrproblémák, korpásodás is jelentkezhet. A B-vitaminok többsége húsokban, tej és tejtermékekben, zöld levelű zöldségekben és gabonafélékben is megtalálhatók.

A C-vitamin segít a kollagén előállításában, amely összeköti a sebeket és támogatja az erek falát, de segít a fogak fejlődésében, megújulásában és gyógyulásában is. Az egészséges szinten tartáshoz napi maximum 2000 Mg javasolt.

A D-vitamin felel a vér normális kalcium- és foszforszintjéért, amelyek erősítik a csontokat, továbbá segít a fogak és a csontok kialakításában is. Más vitaminokkal szemben a D-vitamin hormonként funkcionál és a testünk minden egyes sejtjének szüksége van rá. Az egészséges szinten tartáshoz napi mennyiség 1000 és 2000 nemzetközi egység bevitele szükséges.

Az E-vitamin antioxidánsként hat, semlegesíti az instabil molekulákat, amelyek károsíthatják a sejteket. Védi az A-vitamint és bizonyos lipideket a károsodástól. Naponta 1000 és 2000 nemzetközi egység bevitele javallott. Az E-vitamin megtalálható növényi olajokban, leveles zöldségfélékben és diófélékben is.

A K-vitamin biztosítja a véralvadáshoz elengedhetetlen fehérjéket és kalciumot, de segít a csontok felépítésében is. Ez a vitaminfajta főként tojásban, káposztában, brokkoliban és spenótban, valamint tejben és tejtermékekben található.

A felsorolt vitaminok tehát az év minden időszakában fontos források a szervezetnek. Ezeket a vitaminfajtákat étrendkiegészítőkkel és a megfelelő tápanyagdús ételekkel is pótolhatjuk.