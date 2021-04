A tojásdíszítésnek számos technikája létezik, így az is megtalálhatja a neki leginkább tetszőt, aki a hagyományokat tartja szem előtt, de az is, aki inkább a trendi vonalat követné. Lássunk is néhány ötletet.



Hagyományos tojásdíszítés

Tojásfestés festőlével

A legegyszerűbb módja a tojás díszítésének, ha megszínezzük. Ehhez nincs másra szükség, csak szép, ép tojásokra és valamilyen festőlére. Utóbbi lehet természetes vagy szintetikus. Természetes festőlét készíthetünk például a vöröshagyma héjából. Ehhez béleljük ki a lábos alját jó sok hagymahéjjal, tegyük rá a megtisztított tojásokat, öntsük fel annyi vízzel, amennyi ellepi őket, adjunk hozzá egy csipet sót, hogy ne repedjenek meg a tojások és egy evőkanál ecetet, hogy a színük tartós maradjon. Forrástól számítva 12-15 percig főzzük és a főzőlébe hagyjuk kihűlni a tojásokat. Végezetül töröljük őket szárazra, és hogy szebb fényük legyen, dörzsöljük át őket egy kis zsírral. Az eredmény – a hagymahéj mennyiségétől függően - halvány rozsdabarna és egészen vörös is lehet.

Ha pedig inkább kék, sárga, zöld vagy egyéb színű tojásokat szeretnénk, válasszuk a boltban kapható tojásfestő pasztillákat, amelyek segítségével sok szép, tarka tojást varázsolhatunk a nyuszifészekbe.

Berzselt és írott tojás

Az egyszínű tojások mellett - a hagyományos tojásdíszítéseket nézve - az írott vagy berzselt tojások a leginkább kedveltek. A berzselés nem más, mint a levélrátétes díszítés. Ilyenkor mielőtt a tojást beletesszük a festőlébe különféle leveleket – pl. lóherét, petrezselymet - és virágokat helyezünk rájuk, az egészet befedjük szorosan nejlonharisnyával, majd így tesszük őket a festőlébe. Amikor elkészültek leszedjük a harisnyát, valamint a leveleket és a virágokat. Ha elég szorosan fogatjuk a növényeket a harisnyával a tojáshoz, akkor ezek alá nem folyik be a színes lé, így mintásak lesznek.

Szintén gyönyörű, díszes tojásokat lehet készíteni, ha viasszal megírjuk a héjat. Ehhez kell egy íróka és olvasztott viasz, amellyel különféle mintákat rajzolhatunk a tojásra. Miután a díszítés elkészült, a tojást langyos festőlébe helyezzük, majd amikor elérte a megfelelő árnyalatot, kivesszük, megtöröljük és leolvasztjuk róla a viaszt.

Trendi tojásdíszítés

Csillámporos tojások

Nagyon látványos és modern hatást keltenek a csillámporral díszített tojások, amelyek főleg a kislányok és a hagyományos húsvéti tojásokért kevésbé rajongó, trendi anyukák kedvencei lehetnek. Ehhez nem kell más, mint néhány megtisztított, kifújt tojás – mivel ezeket a típusokat nem fogja hőhatás érni és a ragasztós főtt tojást egyébként sem enné meg szívesen senki -, egy nagy adag dekupázsragasztó és sok-sok színes csillámpor. Ezután nincs is más dolgunk, mint a tojásokat vékonyan bekenni a ragasztóval, majd meghempergetni őket a csillámporban. 1 óra száradás után, érdemes egy újabb réteg ragasztóval átkenni a héjat, hogy ne potyogjanak le a kósza csillámok se, majd megvárni a teljes száradást.

Dekupázs-tojások

A szalvéta technikával készült húsvéti tojásokban az a legjobb, hogy olyan gyönyörű mintákban pompázhatnak, amelyeket szabad kézzel képtelenség lenne megfesteni. Ennél a módszernél érdemes főtt tojást használni, mert a kifújt típust valószínűleg összeroppantanánk. Tehát főzzünk meg néhány tojást, válasszuk ki a nekünk leginkább tetsző papírszalvétát, szedjük rétegeire – csak a legfelső, mintás réteget használjuk! - és vágjuk ki azt a részletet, amelyet rá szeretnénk applikálni a tojásra. Kenjük be a héjat a dekupázsragasztóval, majd helyezzük rá óvatosan a szalvétadarabot úgy, hogy ne maradjanak gyűrődések. Bevonhatjuk a teljes tojást, de azt is megtehetjük, hogy csak különféle részleteket, mintákat ragasztunk rá. Ha kész a mű kenjük le az egész tojást a ragasztóval és fűzzük például horkapálcára, amíg megszárad. Ezután akár szalagokkal vagy csillámporral is tovább díszíthetjük, ízlés szerint.