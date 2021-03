Nehéz időszak van Sas József özvegye mögött. A humorista két éve kapott agyvérzést Thaiföldön, felesége azóta ápolta, és bízott benne, hogy felépül. Ám hiába voltak óvatosak, télen elkapta a koronavírust a sztár...

„Sokan azt gondolhatják, Jóskának megváltás volt a halál. Ez nem igaz. Ő igenis élni akart, még így is, ágyhoz szögezve, kiszolgáltatva, elesetten. Éreztem rajta, hogy ott dolgozik még benne valamiféle hihetetlen élni akarás. Nem panaszkodott. De hogy milyen érzések dúltak a lelkében időnként, azt csak a szeme árulta el nekem. Próbáltam vigyázni rá, megóvtam mindentől és mindenkitől. Aki a házunkba belépett, csak negatív koronavírus-teszttel tehette. A sors hihetetlen igazságtalansága és gonosz fintora, hogy mégis elkapta ezt a vírust..." – mesélte özvegye a Blikknek.

A humoristát január 1-jén vitték kórházba, mert súlyosra fordult az állapota. Ám felesége el sem tudott búcsúzni tőle.

„Két nappal később bementem Jóska után a János kórházba, akkor volt a születésnapja, vittem neki egy tortát, rajta gyertyákkal, és naiv módon azt gondoltam, majd együtt fújjuk el. Be sem engedtek hozzá. Nem sokkal később a lányunk meglátogathatta, és tudom, hogy ült az ágyánál ott a kórházban, simogatta az apja fejét, és énekelt neki. Jóska január 17-én, vasárnap hunyt el. El sem tudtam köszönni tőle" – mesélte Komjáti Zsuzsa, aki azóta nagyon maga alatt van, és nem tudja, hogyan tovább.