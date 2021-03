Tegnap töltötte be Király Viktor és ikertestvére, Király Benjámin 37. életévét, melynek örömére Király Linda két régi családi fotót is megosztott Instagram oldalán.

A Király családban nincsen fontosabb annál, hogy összetartsanak, mindegy, mi történik, ők mindig egymásra támaszkodnak. Ezt bizonyítja az is, amit Király Linda írt üzenőfalára fivérei születésnapja kapcsán:

Boldog születésnapot a leges legjobb tesóknak @kiralyviktor és @hunbekir Barmilyen távolságra legyünk éppen egymástól mindig ugyan olyan fontosak lesztek nekem. ❤️Nagyon szeretlek titeket és hálás vagyok, hogy vagytok nekem. Love you guys so much!!"

A szöveg mellett két régi képet is megosztott, melyen Linda, Viktor és Benjámin együtt pózolnak. Míg az egyik kép beállított kép, a másik elég spontán készülhetett, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint Viktor kérdő tekintete.