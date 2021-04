Dávidot már az Exatlon Hungary után is elárasztották a lányok szerelmes rajongói levelekkel, majd amikor megmutatta magát a Dancing with the Stars színpadán tovább növekedett az epekedő levelek száma. Voltak olyan nagymamák, akik lányunokáikért közbenjárva üzentek a kajakosnak, aki hamarosan újra feltűnik a képernyőn. A sportoló ugyanis A Nagy Ő című műsorban fog szerepelni, ami talán örökre megváltoztatja az életét. Dávid a Life.hu olvasóinak elárulta, hogy számára mi a legfontosabb egy nőben.

- Olyan hölgyet keresek, akinek azonos az értékrendje az enyémmel, sok közös témánk van, tudunk együtt nevetni és a szabadidőnk eltöltését is nagyjából egyformán képzeljük el. Nyilván az első benyomást a külső jegyek adják, de nekem a kisugárzás és intelligencia a legfontosabb. Hosszú távon szerintem utóbbi kettőtől tud jól működni egy párkapcsolat – osztotta meg Dávid, majd azt is elárulta, hogy miért fogadta el a műsorra való felkérést.

- Elsősorban szerintem ez egy exkluzív és nagyon szép párkereső műsor. Másrészt pedig azt érzem, hogy egy kicsit megbolondult a világ. Nehéz a párkeresés, nagyon sok minden terheli a férfiakat és a nőket, kimondott és kimondatlan elvárásaink vannak a másik nem felé. Szerintem fontosak a nemekhez köthető szerepek, de mindenekelőtt az egyenrangúságban hiszek.

Most, majd egyszerre húsz lány akar velem megismerkedni, ezért jó lenne, ha úgy tudnék viselkedni, hogy ne érezzék magunk semmilyen esetben sem kellemetlenül, és egy tévéműsor keretein belül is tudjunk őszintén kíváncsiak lenni egymásra. Arról nem is beszélve, hogy három éve szingli vagyok, ezért ez egy remek lehetőség lesz arra, hogy ismerkedjek, mert nem tartom kizártnak, hogy most fogom megtalálni a jövendőbelimet. Sportolóként már többször példát tudtam mutatni, remélem, hogy ezt most férfiként is meg tudom tenni A Nagy Ő-ben. Nekem ez mindenképpen egy jó vizsga lesz arról, hogy hol tartok és merre felé haladok az életemben.

Dávid bevallotta, hogy belül egy igazán romantikus férfinak tartja magát, de sajnos eddig csak nehezen tudta kimutatni az érzelmeit. Ezért bízik benne, hogy a műsor alatt sikerül majd ebben fejlődnie.

A sportoló számára izgalmakkal telve indult az év, és bár most elsősorban A Nagy Ő-re fókuszál elmondta, hogy olykor hiányzik neki a táncparkett és, hogy élete első munkahelyén is sikerült beilleszkednie.

-Eseménydúsan indult az év, elkezdtem dolgozni a Magyar Kajak Kenu Szövetség régiós menedzsereként, így be kellett illeszkednem életem első munkahelyére.A harmadik diplomámhoz pedig szükségem volt szakmai gyakorlatra is, így most az Egy a Természettel Vadászati és Természeti Világkiállítás csapatában van lehetőségem megszerezni a gyakorlatomat. Szerencsémre a közösségi felületeim marketingje is sok feladattal lát el. A veszélyhelyzet szabályait betartva sikerült találkoznom pár alkalommal, a barátaimmal és az Exatlonos bajnok társaimmal is. A Dancing with the Stars hangulata és a csapat még mindig nagyon hiányzik, gondolkodom rajta, hogy pár óra erejéig kicsit felelevenítem a tánclépéseket, hátha jól jön majd a hamarosan induló műsorban -mondta Dávid, aki nemrégiben nagybácsi lett, hiszen megszületett az öccse kisfia, Máté.

-Nagyon szeretem a gyerekeket és jól ki is jövők velük. Szerintem a testvérem már most szuper apuka. Mivel már én is vágyom az apaságra, ha megtalálom a páromat, akkor az esküvő után a baba is szóba jöhet.– tette hozzá a sportoló, aki nem titkolja, hogy nem volt mindig ennyire családcentrikus.

-Most már el tudom képzelni azt, hogy házasságban élem le az életem, de pár évvel ezelőtt még teljesen másként tekintettem a házasság intézményére. Mostanra a szüleim példáján keresztül megértettem, hogy mennyire fontos választás egy jó társ, aki az élet minden területén partner tud lenni. Ők közel negyven éve házasok, abszolút követendő példa az ő kapcsolatuk. Mindketten nagyon közel állnak hozzám, naponta többször beszélünk, és amikor csak lehet hazamegyek hozzájuk. Amikor elmondtam nekik, hogy szerepelni fogok A Nagy Ő-ben mindketten lelkesen támogattak és bíznak benne, hogy hamarosan belép az életembe az a nő, akire már évek óta várok – mondta Dávid, aki az idei Húsvéti ünnepeket is Velencén a családi házban tölti.

-Gyerekkoromban mindig emlékezetesek voltak az ünnepek, így a Húsvét is. Mindig családi vacsorával ünnepeltünk, idén nagyon készülök, hogy a veszélyhelyzet ellenére a nagymamámat is meg tudjam látogatni, mert mindig ott vannak a legfinomabb falatok. Az idei Húsvét biztosan más lesz, mint az eddigiek, hiszen már velünk lesz a család legkisebb egy hónapos tagja is, így én nagybácsiként is kivehetem majd a részem a babazásból. A szüleim és az öcsémék számára most a kis Máté áll a középpontban, de ez így van jól. Ennek ellenére Édesanyám most is elkészíti a Húsvéti menüt, mint minden évben most is lesz tojás és sonka az ünnepi asztalon – osztotta meg A Nagy Ő.