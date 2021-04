Az ideális testsúlyt rendszeresen mozgással és egészséges étrenddel lehet hosszútávon fenntartani. Vannak, akik időszakos diétával is próbálkoznak. Bármelyiket is választjuk, érdemes természetes étvágycsökkentőket is beépíteni az étrendünkbe, hogy csökkentsük a falási rohamok előfordulását.