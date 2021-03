Tóth Dávid kegyeiért a Nagy Ő című műsorban indulnak hamarosan harcba a nők, pedig lehet, hogy már találkozott az Igazival, csak nem vette észre. Ez a hölgy pedig nem más, mint Holdampf Linda, aki kitartóan küldte felé a jeleket korábban, bár hiába...

Most pedig élő adásban flörtölt vele a Life TV Ébredj velünk című műsorában.

„Azon gondolkodom, hogy vajon észre fogod-e venni, ha a lányok közül valaki rád hajt. Mert, hogy fél éven át öltöztettelek korábban és nem vetted észre, hogy küldtem feléd a jeleket" – mondta Linda, majd hozzátette, tulajdonképpen fölösleges is Dávidnak tovább keresgélnie.

„Dávid, te egyébként minek is keresel párt? Hiszen már jól ismered azt a nőt, aki igazán hozzád való"

Az olimpikon mindenestre azért majd esélyt ad a műsorba jelentkező hölgyeknek is.