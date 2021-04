Az elmúlt egy év Babett életében is több megoldandó helyzetet hozott. A gyönyörű színésznő őszintén mesélt a munkanélküliség miatti motiváció vesztett, depressziós napokról, és a lányával való különleges kapcsolatáról is.

Babett abban a szerencsés helyzetben van, hogy kislányával nem klasszikus anya-lánya kapcsolatban vannak, hanem legjobb barátnői is egymásnak. Milla áprilisban lesz tizenegy éves, anyukája szerint ezek azok az évek, amikor igazán szoros kapcsolatot tudnak kialakítani egymással.

-Mindig figyeltem rá, hogy minél több minőségi időt töltsek a gyermekemmel, de az elmúlt egy évben a karantén miatt szinte mindent együtt csinálunk, és én ezt nagyon élvezem. Millával most újraélem a tinédzser éveimet, azt a tíz és húsz év közötti időszakot, amikor a lányok percekig tudnak nevetgélni a semmin. Most ezt csináljunk mi is, vannak napok, amikor 0-24 röhögünk, és mivel együtt alszunk, még lefekvés után is sokáig beszélgetünk, viháncolunk a paplan alatt. Bennem pedig ez teljesen visszahozza az egykori iskolai táborok hangulatát, és az ott átélt élenyeket. Milla most lesz tizenegy éves, zseniális ez az időszak mert már nem teljesen gyerek és még nem is az igazi lázadó kamasz. Már nagyon érdeklik a kozmetikumok, ezért megvan a közös arcápoló szeánszunk is – kezdte Babett a Life.hu-nak.

A színésznő arról is beszámolt, hogy a koronavírus okozta jelenlegi korlátozás már sokkal kevésbé viseli meg lelkileg, mint az egy évvel ezelőtti teljes leállás.

-A jelenlegi harmadik hullámot szerencsére sokkal könnyebben élem meg, mint amikor tavaly tavasszal az első hullám miatt mindent abba kellett hagynom. Akkoriban annyira váratlanul ért minden, és a munkanélküliség miatt bevallom, hogy egy kicsit depressziós és motiváció vesztett lettem. Borzasztóan nehezen teltek a napok és, amikor már úgy éreztem, hogy nincs értelme reggel felkelni tudtam, hogy egy új kihívást, új célt kell találnom a hétköznapokban. Ez lett az online oktatás. Tavaly Milla is sokkal nehezebben viselte az itthon tanulást, de együtt sikerült átvészelnünk ezt is. Nem mondom, hogy tökéletes tanár néni lettem, de mivel egyébként is tanítok, és nagyon szeretek gyerekekkel foglalkozni sikerült belerázódnom és ma már nagyon élvezem. Az iskola és az osztálytársak hiányát persze nem pótolhatom, és már ő is számolja visszafelé a napokat, hogy mikor mehet újra iskolába, de szerencsére a közelben lakik az egyik osztálytársa, akivel gyakran találkoznak – tette hozzá Babett, aki büszkén osztotta meg a Life.hu-val, hogy kislánya idén teljesen átvette a húsvéti dekorációk készítését, és már az egész lakás ünnepi pompába van öltöztetve.

-Imád kézműveskedni, folyamatosan alkot valamit, most éppen a húsvéti nyuszik gyártásával van elfoglalva. Mivel nagyon jó a kézügyessége, és a szépészeti termékekért is rajong még az sem kizárt, hogy a férjem szüleinek kozmetikus dinasztiáját viszi majd tovább.

A Sztárban sztár zsűritagja idén, nem tervez nagy húsvéti ünneplést, de szerencsére már a család idősebb tagjait is vendégül láthatja, hiszen vannak, akik már megkapták a vírus elleni vakcinákat is.

-Egy átlagos vasárnapi menüvel készülök, de arra gondoltam, hogy készítek egy tárkonyos bárányragu levest, hogy mégis legyen valami klasszikus húsvéti íz is az asztalon, a kalács mellett. Csak a szűk családot fogjuk vendégül látni, nem leszünk sokan, de mivel már az anyósom és az apósom is megkapta a vakcinát végre ők is biztonsággal csatlakozhatnak hozzánk – osztotta a színésznő, aki azt is elárulta, hogy az elővigyázatosság miatt egy jó darabig még nem terveznek családi nyaralást.

-Amíg mindhárman meg nem kaptuk a koronavírus elleni oltást addig biztos, hogy nem megyünk sehova. Nagyon fontosnak tartom, hogy ne csak én és a férjem, de Milla is be legyen oltva. Szeretünk itthon lenni ezért már tavaly sem okozott gondot, hogy itthon nyaraltunk. Idén pedig kitaláltuk, felújítjuk a lakást és a kertet, hogy olyan legyen minden mintha egy nyaralóban lennénk –osztotta meg a színésznő.