Lil Nas X amerikai rapper megosztotta a rajongóit, amikor a nevét adta ahhoz a sátáncipőhöz, amelynek légpárnájába egy csepp emberi vér is belekerült.

A "Satan Shoes" névre keresztelt cipő egyedi tulajdonságokkal lett felruházva. A modell teljesen fekete, piros hímzések és egy aranyszínű pentragramma is díszíti. Továbbá a légpárnájában a vörös tinta mellett egy csepp emberi vér is megtalálható. A cipő orránál egy bibliai hivatkozás is látható, Lukács evangéliumából a következő sort emelték ki: "Láttam a sátánt: mint a villám, úgy bukott le az égből."

A sátáncipőből összesen 666 darab készült - írja a Blikk.

Az egyébként óriási felháborodást keltett cipő a forgalomba kerülése után 1 perccel el is fogyott, annak ellenére is, hogy egy pár 1018 dollárba (315 ezer forintba) került.