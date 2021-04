Judy már fiatalon is imádta a divatot, és igazán extravagáns csajként élte az életét. Mint nagyon sokan ebben a korban, ő is meggondolatlanul feküdt a tetováló mester keze alá. Ma pedig mindent megtenne azért, hogy az akkor jó ötletnek tűnő tetoválás semmivé váljon.

"Imádtam a divatlapokat és az egyik magazinban a modelleken láttam először tetoválást, ami akkor annyira megtetszett, hogy eldöntöttem, nekem is kell. Tizennyolc éves voltam, amikor kitaláltam, hogy a köldököm köré egy táncoló virágot szeretnék tetováltatni. Anyukám figyelmeztetett, hogy ne hozzak rossz döntést, de természetesen nem érdekelt. Amikor ilyen fiatalon megcsináltatsz, egy tetoválást azt hiszed, hogy mindig tetszeni fog és ugyanúgy illik majd a személyiségedhez, mint tiniként. Akkor eszembe sem jutott, hogy anyukámnak igaza lesz, és pár év múlva nagyon megbánom majd, pedig így lett" – kezdte a Life.hu-nak Judy, aki már évek óta szeretné eltűntetni a hasáról az egyre csúnyábban mutató virágokat.

"Már nagyon régóta szerettem volna megválni tőle, de amikor évekkel ezelőtt divatba jött a tetoválás eltávolítás nem mertem elmenni egy szakemberhez sem, mert attól féltem, hogy nyoma marad. Akkor még nem volt olyan fejlett a technika, mint most és sokaknak hatalmas hegeket hagyott a bőrén. Úgy voltam vele, hogy még egy csúnya tetoválás is szebb, mint egy kopott tetkó vagy egy eltávolításból megmaradt hegesedés. Ezért, akkor inkább az eltakarás mellett döntöttem. Így utólag persze már tudom, hogy nem kellett volna, de akkor jó ötletnek tűnt az, hogy tengeri motívumokkal takartattam el köldököm körüli virágot" – emlékezett vissza a Groovehouse együttes énekesnője.

Ahogy teltek az évek Judy egyre idegenebbnek érezte a rajta lévő, már javított tetoválást is, ezért komoly döntésre szánta el magát.

"Egyre inkább zavart, hogy van valami a hasamon, ami már egyáltalán nem tükrözi a személyiségemet ezért rászántam magam a végleges eltávolításra. Az első kezelést Budapesten csinálták, de a következőt már egy régi szolnoki barátnőmre bíztam, aki régen a műkörmösöm is volt. Azóta is hozzá járok, és szerencsére nagyon hatékony ez a kezelése, már szinte egyáltalán nem látszik a régi tetoválás, és a bőröm szerkezete sem sérült meg túlságosan. A modern eljárásnak köszönhetően arra is van esély, hogy hegek nélkül semmi nyoma nem marad az egykori "remekműnek."

Judy ma már sajnálja, hogy annakidején nem hallgatott az édesanyjára, hiszen ma már semmiképp se tetováltatna. Ha tehetné, az összestől megszabadulna, kivéve azt, ami egy örök emléket őriz és különösen fontos a számára.

"Ha újrakezdeném, egyetlen tetoválásom sem lenne, kivéve egyet, amit viszont bármikor újra magamra varratnék. Ez pedig a kislányom neve és a születési adatai, ami mellett ott vannak az én és a férjem nevének kezdőbetűje is. Maja születése az egyik legmeghatározóbb élmény az életemben, ezért ez az egy tetoválás az, amit nem bántam meg."

Az énekesnő a követőit is arra biztatja, hogy meggondolatlanul ne feküdjenek tű alá, csak olyan motívumot válasszanak, amivel az életük minden szakaszában maximálisan tudnak azonosulni.

"Azért is mondom el a saját történetemet, mert nagyon sok tininek szeretnék segíteni, vannak, akik még egyáltalán nem ismerik magukat, csak a trendek miatt akarnak tetoválást, én is így voltam ezzel. Sokkal könnyebb még most nemet mondani, mint később az eltávolítással bajlódni. Arról nem is beszélve, hogy a tetoválás elékszítése csak egyszer okoz fájdalmat, míg az eltávolítása mérettől és színtől függően több alkalom is lehet." – mesélte az énekesnő, aki gyakran meghatódva tapasztalja, hogy a rajongóik Groovehouse idézeteket tetováltatnak magukra.