Ne törődj bele abba, hogy minden este felébredsz azért, mert pisilned kell. Ez nem is feltétlen normális, ezért jobb, ha kicsit tájékozódsz, mi is állhat a hátterében.

Már megszoktad, hogy gyakorlatilag minden este felkelsz, hogy kimenj a mosdóba pisilni legalább egyszer? Ha konkrétan a vizelési ingerre kelsz fel, és nem pedig valami más okból, majd csak ezután érzed meg, hogy pisilni kell, akkor jobb, ha tudod, ennek különböző okai lehetnek.

Az alkohol és a kávé növeli a vizelési ingert, ezért ha lefekvés előtt fogyasztottál, ne csodálkozz, hogy felébredsz majd. Igyekezz kerülni az alvás előtti órákban ezeket az italokat.

Előfordulhat az is, hogy nőknél egy húgyúti fertőzés okozza az éjszakai mosódba rohangálást. Ám ilyenkor napközben is többet kell kimenned, és kellemetlen érzés is jelentkezhet az intim tájékon. Ilyen esetben mindenképp fordulj orvoshoz.

Egyes vízhajtó vagy vérnyomáscsökkentő gyógyszerek is hozzájárulhatnak a problémához, ha este veszed be őket - írta az orlandohealth.com.

Az antidiuretikus hormon azért felel, hogy fokozza a vízvisszatartást a veséidben, ám ennek mennyisége az idő múlásával egyre csökken. Minél kevesebb termelődik, annál gyakrabban kell pisilned. Ám általában csak 40 éves kor környékén kezd csökkenni. Ez egyébként kezelhető is.