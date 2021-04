Nehéz időszakon van túl Young G, azaz Rácz Béla és kedvese, Norina, akit egy nőgyógyászati probléma miatt meg kellett műteni. Szerencsére most már Norina és a kicsi is jól van. Nemrég egy szexi fotósorozatot is megosztott a közösségi oldalán.