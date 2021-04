A gyönyörű édesanya, Nyári Diána elképesztő átalakuláson ment keresztül az elmúlt hónapokban. Édesanya lett, brutálisan lefogyott , amelynek bizony maradtak nyomai a teste egyes részein. Közösségi oldalán vallotta be, hogy annak érdekében, hogy visszanyerje nőiességét és imádott kebleit, nemrég mellműtéten esett át.

"ÉN AZTÁN SOHA!

Kezdődődött így rengetek mondatom tini koromban.

Az egyik ilyen volt pl. az "Én soha nem fogok plasztikáztatni!"

Hatalmas előítéleteim voltak mindenféle szépészeti beavatkozással kapcsolatban. Ez az utóbbi időben sokat finomodott, ahogyan én is úgy mindenben, főleg ítélkezésben.

Sok minden történt velem és a testemmel az elmúlt években, kihordott egy gyermeket, aztán táplálta, majd megszabadult nem kevés zsírtól.Egész jól bírta a strapát, a legtöbb helyen, valahol viszont nagyon nem. Nem feltétlenül voltam biztos abban, hogy erről beszélnem kellene, de egyre többször kapok kérdést erre vonatkozólag, vagy "kedves" hozzászólást "ugggye neeeeem" megcsináltattad a melled? Úgy gondoltam akkor most válaszolok.IGEN•Féltem tőle? Igen.

•A műtéttől vagy hogy elítélnek majd? Mindkettőtől...talán az ítélkezéstől még jobban.

•visszakaptam a nőiességem? Maximálisan.

Miért döntöttem így? Mert a melleim szerettem leginkább magamon, a formáját a méretét...és ez a sok egyébként pozitív változás pont ezt vette el tőlem. Akkor megfogalmazódott bennem egy talán, és elkezdtem orvosok után kutakodni. Nagyon sok konzultáción voltam míg meg nem találtam @drlaszlozsolt.plasztikaisebesz -t, aki mind szakmailag és emberileg megfelelt az elvárásaimnak. Úgy indultam neki az egésznek, hogy nem szeretnék implantátumot csak varrja fel a Doktorúr, mert nagyon lógtak a melleim és teljesen elvesztették a telítettségüket. Ekkor László doktor elmondta a lehetőségeimet, és azt is hogy nem lesz túl esztétikus esetemben a szimpla felvarrás...így történt az eset hogy kaptam két kis implantot, mindenekelőtt az volt a kérésem, hogy legyen olyan természetes hatású amilyen csak lehet. További szakmai infókat a Hot! plasztika különszámban találtok a műtéttel kapcsolatban. Túl sokat nem szeretnék rágódni a témán, viszont ha kérdésetek van nagyon szívesen válaszolok rájuk mellesleg..." - olvasható Dia bejegyzésében, aki a HOT! magazin különszámában mesél bővebben a műtétről.