Most érkezett: valaki kifizette Madeleine McCann feltételezett gyilkosának bírságát, hamarosan szabadulhat a szörnyeteg

Az elítélt német pedofil Christian Brueckner a dolgok jelenlegi állása szerint szeptemberben szabad emberré válhat. A korábban 7 éves börtönbüntetésre ítélt szexuális ragadozó büntetését néhány hónappal megtoldhatta volna a bíróság egy kifizetlen bírság miatt, azonban mindenkit villámcsapásként ért most a hír, hogy egy titokzatos nő kifizette a férfi 1446 eurós csekkjét. A névtelen jótevő miatt nem tarthatják tovább fogva a Madeleine McCann ügy gyanúsítottját, aki már a börtön utáni életét tervezgetni és az őszt már egy napfényes szigeten töltheti. Erről Christian Brueckner ügyvédje beszélt a The sunnak.

Christian Brückner, a Madeleine McCann ügy gyanúsítottja szeptemberben szabad emberrá válhat

A lap tájékoztatása szerint Brueckner nem tudta saját zsebből kifizetni a börtönben összeszedett bírságát, így a német bíróság azt tervezte, hogy januárig meghosszabbítja a férfi börtönbüntetését. Június 16-án azonban egy névtelen adományozó kifizette a férfi helyett a büntetést, aki így szeptember 17-én távozhat a büntetésvégrehajtási-intézményéből.

Christian ügyvédje azt nyilatkozta a lapnak, hogy ő is és védence is köszöni a titokzatos nő segítségét, aki kifizette a csekket. Emellett arról is beszélt, hogy Christian Brueckner a szabadulása után Sylt szigetén tervez letelepedni és új életet kezdeni, ehhez pedig már csak három hónapot kell várnia.