Ha a barátnőd mostanában furán viselkedik, ne áltasd magad: 5 biztos jel, hogy ő már elengedett

A legjobb barátnőd egyre ritkábban válaszol? Lemondja a programokat? Már nem hív sehova? Ha ezek a gondolatok kezdtek motoszkálni benned, könnyen lehet, hogy barátságotok a vége felé közeledik – és ő már meghozta a döntést, csak te még nem vagy benne biztos. Fájó, de nem egyedi helyzet. Érdemes felismerni a jeleket, hogy ne ragadj bele egy egyoldalú kapcsolatba.

Reménykedés helyett ismerd fel, ha barátnőd már lezárta a barátságotokat!

1. Folyton elfoglalt

Először csak késve válaszolt, aztán napokig semmi. A közös programokat lemondja, mindig azzal: „mostanában nagyon elfoglalt vagyok.” Lehet, hogy tényleg zsúfolt az élete – de ha minden más belefér, csak te nem, az árulkodó lehet.

2. Eltűntek a mély beszélgetések

Régen órákig beszélgettetek, most meg csak háromszavas válaszokat kapsz: „semmi különös”, „minden oké”. Ha már nem osztja meg veled az igazán fontos dolgokat, az azt jelezheti, hogy érzelmileg is eltávolodott.

3. Új emberek a színen

Egyre gyakrabban emleget új neveket, akiket te még csak nem is ismersz. A közösségi oldalakon is idegenekkel posztol olyan eseményekről, amelyekről te csak utólag értesülsz. Ez önmagában még nem feltétlenül baj, de ha te teljesen kimaradsz az új életéből, az sokat elárul.

4. Csipkelődés és passzív-agresszió

Kisebb beszólások, furcsa megjegyzések – mintha lenne valami baja, de nem mondja ki. Az ilyen szurkálódás gyakran elfojtott feszültséget, kimondatlan dolgokat jelez, amit valamiért nem tud (vagy nem akar) őszintén megbeszélni veled.

5. Egyoldalúvá vált a kapcsolat

Csak te keresed, te írsz, te hívod, te próbálod életben tartani a kapcsolatot, ő pedig legfeljebb reagál, de gyakran már azt sem. Ez annak a jele lehet, hogy ő már elengedte ezt a barátságot.

Mi lehet a háttérben?

Nem feltétlenül te vagy az oka. Az élethelyzetek – új kapcsolat, munkahelyi stressz, gyerekvállalás – gyakran átrendezik a prioritásokat. De az is lehet, hogy egy kimondatlan sérelem áll közétek. Vagy egyszerűen csak annyi történt, hogy ez a barátság kifulladt.

Mit tehetsz?

Ne kezdj el nyomozni vagy kombinálni. Kérdezz. Egy őszinte beszélgetés sokat segíthet: például így is kezdheted – „Te hogy érzed most magad velünk?” Ne hibáztasd magad, de gondold végig: te is változtál? Történt valami, ami elindíthatta a távolodást? Ha pedig az a válasz, hogy ez ennyi volt – fájhat, de el kell fogadnod. Minden kapcsolat tanít valamire. És ha egy ajtó becsukódik, új kötelékek is helyet kaphatnak az életedben.