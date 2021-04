A kora tavasz egyik legnépszerűbb idényétele a gomba. Az ehető típusok mellett azonban sok mérgező is akad köztük, sőt olyanok is, amelyek betegségeket okoznak vagy éppen szabad szemmel nem is láthatóak.

A gombákra gondolva általában vagy az ehető fajtára asszociál mindenki vagy a betegségeket okozó típusokra. Holott a gombák világa ennél sokkal szerteágazóbb, a legújabb kutatások szerint ugyanis nagyjából 1,5 millióra lehet becsülni a ma ismert gombafajok számát.

A különféle gombákkal nap mint nap találkozunk, de az élővilágban is kiemelt szerephez jutnak. Amellett, hogy a fogyasztásra alkalmas fajták kiváló táplálékforrást jelenthetnek, más típusai gyógyító tulajdonságokkal is rendelkeznek, míg egyes csoportjainak fontos szerepük van a szerves anyagok lebontásában is. Akadnak köztük paraziták, amelyek élősködnek a gazdaszervezeten, de olyanok is, amelyek szimbiózisban élnek vele.

A gomba növény vagy állat?

A gombák nagyon érdekes élőlények, annyira, hogy sokáig az is kétséges volt, hogy a gomba egyáltalán növény vagy állat? A növényekhez tartozásukat indokolja, többek között, hogy helyhez kötöttek, spórákkal szaporodnak, és hogy egész életükben növekednek, viszont állati tulajdonságuk, hogy nincs bennük klorofill, azaz zöld színtest, heterotróf táplálkozásúak (szerves anyagokat használnak fel) és kitint tartalmaz a sejtfaluk.

Hosszas vitákat követően végül a gombák egy külön „országot" kaptak, tehát a tudomány mai állása szerint se nem növények, se nem állatok.

De akkor mik is a gombák?

A gombák olyan valódi sejtmaggal rendelkező egy- vagy többsejtű, fonalas felépítésű élőlények, amelyek nem tartalmaznak fotoszintetizáló pigmenteket (klorofillt), hanem energiaszükségletüket kész szerves anyagokkal elégítik ki.



Gomba például az élesztő, amelyet a kenyér készítéséhez használnak, de a sör és a bor éréséhez is szükség van rájuk. A krumpli penészesedéséért szintén gombák felelnek, ahogyan a szőlő peronoszpórás fertőzéséért, sőt számos emberi betegségért vagy éppen mérgezésért. Ugyanakkor a gombáknak köszönhető az antibiotikum előállítása is, amely fontos mérföldkövet jelentett az orvostudomány számára.



A gombákról tehát bátran állíthatjuk, hogy az élővilág egyik legérdekesebb résztvevői, amelyek igen fontos szerepet töltenek be a Föld, az összes élőlény és köztük az emberiség életében egyaránt, s amelyekről az ismereteink folyamatosan változnak a friss kutatásoknak és felfedezéseknek köszönhetően.