Meződi József nem szereti a tétlenséget, úgyhogy úgy döntött, hogy ételfutárnak áll. Az Apostol együttes 79 éves énekesének saját étterme van, de a szigorú szabályok értelmében ott sem fogadhat vendégeket, csak kiszállítást vállal. Meződi József úgy döntött, hogy kiveszi a részét a munkából, így legalább találkozhat rajongóival is - írja az AC News.

A családi éttermünk november óta nem fogadhat vendégeket, csak a kiszállítás működik, az ételfutár pedig én lettem! Minden nap déltől estig viszem házhoz a megrendelt finomságokat. Muszáj valamit csinálnom, hogy ne haljak bele az unalomba, mert én hozzá vagyok szokva ahhoz, hogy mindig van valami dolgom. Így pedig a rajongókkal is személyesen tudok találkozni. Sokan meg is lepődnek, és először nem értik mit keresek a házuk előtt, de nagyon örülnek, hogy ha csak így is, de tudunk találkozni"

- nyilatkozta az énekes, aki azért otthon énekelget, minden nap tornázik és igyekszik minél többet kinn lenni a kertben ebben a jó időben. A koronavírus eddig elkerülte és feleségével együtt már megkapták mindkét oltást, úgyhogy megnyugodhatnak és alig várják, hogy beinduljon újra az élet.