A rádiós elárulta, nyitott egy új párkapcsolatra, és ismerkedik is már. Ám Bochkor Gábor egyelőre nem találta meg a megfelelő nőt.

Bochkor Gábor és Várkonyi Andrea 12 év után szakítottak. A rádiós azóta egyedül van, de szerencsére lánya, Nóri igazi támasz számára.

"Amikor még együtt éltünk, a családom volt számomra a bázis, és tudtam, bármi is történik, ők ott lesznek velem. Ez azonban megszűnt, egyedül kell erősnek lennem, főleg azért, mert itt van nekem Nóri, akiért felelősséggel tartozom, és vigyáznom kell rá" - mondta a HOT! Magazinnak.