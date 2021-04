Már csak néhány hét, és a csinos kismama világra hozza a második gyermekét. Az utolsó trimeszter is tele van még meglepetésekkel. Ahogy arról Pamela a HOT!-nak elsőként beszámolt, tavaly nyáron hivatalosan is összekötötték az életüket a párjával, és izgatottan várják, hogy végre a kezükben tarthassák a szerelmük gyümölcsét.

„Maximalista vagyok és mellette türelmetlen is" – kezdi nevetve a legfrissebb HOT! magazinban a kismama. – „Sokat híztam, mindenem kétszer akkora, még a fülcimpám is! De bízom benne, hogy mindezt csak a vizesedés okozza. Igyekszem mindent ugyanúgy csinálni, mint a terhesség előtt, miközben figyelem a testem reakcióit is. Nehezebb a mosás, a főzés, a takarítás, de élvezzük, hogy nyugalom van" – teszi hozzá Pamela.

Az anyuka a friss HOT!-ban mesél arról, hogy férje milyen apa lesz, és arról is, hogy mire kell felkészülniük. A magazin digitális formában is megvásárolható a digitalstand.hu/hot oldalon!