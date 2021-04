Törőcsik Dani azonnal híres lett, amikor bekerült az Éjjel-Nappal Budapestbe. A sztár azonban néhány évvel ezelőtt kilépett, és új életet kezdett. Hamburgba hívták őt, hogy vendégtetoválóként dolgozzon, majd úgy hozta az élet, hogy állandó állást kínáltak neki – derült ki a Life TV Ébredj velünk című műsorából.

Később Dani saját szalont nyitott, de itthon is elvállal munkákat, így kétlaki életet él. A sztár bevallotta, kezdetben a szakmában hátránynak számított, hogy ő ismert ember. Azt is elárulta, hogy neki nincs egyetlen tetoválása sem, és nem is tervezi, hogy magára varrat valamit.