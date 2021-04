Olivér szinte egy véletlennek köszönhetően jelentkezett a Dear Moon projektre, amiből ha ő kerül ki győztesként, egy hatalmas álma válik valóra.

„Már hónapok óta azzal fárasztottam a környezetemet, hogy én egy nap a Holdról fogok visszanézni rájuk.Ezt követően pedig egyszer csak elém került ez a nem mindennapi pályázati lehetőség, amivel most minden esélyem megvan arra, hogy valóban betartsam ezt az elborult ígéretemet. Természetes volt, hogy jelentkezni fogok, egy percig sem gondolkodtam rajta, hogy van-e esélyem, készen álltam a kihívásra, bármi legyen is az" – Kezdte Olivér a Life.hu-nak, aki nagy eséllyel az egyetlen magyar versenyzője a Dear Moon projektnek.

„Nem vagyok benne százszázalékig biztos, hogy én vagyok az egyetlen magyar jelentkező vagy versenyben lévő ember, de az tény, hogy nem találtam még egy olyan videót sem, amit magyar jelentkező tett volna közzé. Ha valóban így van és én képviselhetem Magyarországot, akkor még fontosabb, hogy bekerüljek abban a nyolc-tíz fős csoportba, amelynek tagjai a legénység lesznek" – tette hozzá a zenész, aki azt is elárulta, hogy milyen projekttel nevezett be a versenyre.

„Minden versenyzőnek meg kellett adni egy projektet, amiről azt gondolja, hogy ez az utazás elősegítheti a megvalósítását. Bízok benne, hogy ezt akkor is sikerül megcsinálnom, ha valamiért végül kiszórnak a selejtezés egyik szakaszában. Hiszen az én megjelölt projektem egy nagyon fontos téma, a faji szegregálódás problémája" – mesélte Patocska Olivér, akit gyerekkora óta vonz az űrkutatás.

„A tudomány mindig is érdekelt, az űrutazásnak viszont elsősorban a sci fi filmek inspirálta fantázia kalandozás része fogott meg fiatalabb koromban. Mára azonban izgalommal figyelem a legújabb történéseket, hiszen a történelem a szemünk előtt íródik. Minden nap abban a tudatban létezem, hogy egy nap még élőként szeretném elhagyni a Földet. A legutóbbi információm az, hogy Yusaku Maezawa különböző alkotó területeken tevékenykedő művészeket szándékozik magával vinni a SpaceX hajójára, és csak egy zenésznek van hely. Kicsi az esély, hogy engem fog választani de még mindig sokkal nagyobb, mint az, hogy nyerek az ötös lottón. A milliónyi jelentkezőből már csak pár ezer maradt, ezért egyre izgalmasabb a verseny."

Olivér most természetesen elsősorban a Dear Moon projektre koncentrál, de azt is elárulta, hogy milyen tervei vannak a következő hónapokban.

„A következő időszakban több dalt is tervezünk a zenésztársaimmal, Lábas Vikivel a Még Ráérünk című dalunkat, a ThaShudrassal az Instahunt, továbbá a Tegnap a mának című szóló dalunkat is készülünk kiadni. Utóbbi lehet, hogy Vastag Tomi szóló dala lesz, de régóta gondolkodunk egy duettben is" – osztotta meg a zenész.