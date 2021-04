Mádai Vivien februárban jelentette be, hogy férjével elválnak egymástól. Természetesen a kisfiukat ezután is közösen nevelik majd, és igyekeznek békésen lezárni a házasságukat. Kiderült, hogy a műsorvezető párja maradt a családi házban, és Vivi költözött el gyermekükkel egy kisebb otthonba.

"Miután megállapodtak abban, hogy szétköltöznek, akkortájt hozták nyilvánosságra a válást is. Tisztában voltak vele, hogy előbb vagy utóbb kiderül, külön vannak, ezért nem is titkolóztak. Az egész szétválást higgadtan és észszerűen intézték. A szétbútorozás nemrég meg is történt, Vivien állt tovább, Zoli pedig maradt a kertes házban" - árulta el a Blikknek egy neve elhallgatását kérő ismerős.