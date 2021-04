Cressida Bonas

Harry herceg egykori barátnője, a szintén színésznő és modell Cressida Bonas tavaly találta meg a boldogságot. Ugyan hercegné nem lett belőle, de igen tehetős családba házasodott. Harry és Cressida három évig volt együtt, a herceg unokatestvére, Eugenie mutatta be őket egymásnak. 2014-ben szakítottak, állítólag azért, mert Cressida belekóstolt a királyi életbe és nem egészen azt kapta, amire számított.

Chelsy Davy

Chelsy volt talán Harry legkomolyabb kapcsolata Meghan előtt. 2004-től hat éven keresztül alkottak egy párt. A zimbabwei születésű, egykori joghallgató megpróbált megbirkózni a kihívásokkal, amivel Harry barátnőjeként szembe kellett néznie, de végül ő is feladta. A The Times magazinnak korábban azt nyilatkozta, hogy őrült, félelmetes és kényelmetlen volt az az időszak. Chelsey és Harry a szakításuk óta jó barátságot ápolnak, a lány a herceg esküvőjén is ott volt.

Chelsey ma sikeres üzletasszony, ékszertervező, aki megosztja az idejét Afrika és Anglia között. Boldog párkapcsolatban él, de azt egyelőre nem tudni, hogy kivel.

Natalie Pinkham

Natalie és Harry kapcsolatát hivatalosan sosem erősítette meg egyik fél sem, nem is voltak sokáig együtt. Sokak szerint a most 41 éves Pinkham jó eséllyel indult a hercegnéi címért, ugyanis rövid kapcsolatuk alatt Harry nyaralni is elvitte Botswanába, egy olyan helyre, ahova nemrég Meghannal is együtt utazott. Natalie és a herceg a szakításuk után is szoros kapcsolatban maradtak egymással, ami akkor változott meg, amikor Harry összejött Meghannal. Egy közeli forrás szerint Harry onnantól megváltozott, érezhetően sokkal hűvösebben viselkedett Pinkhammel.

Natalie az F1 Sky Sports műsorvezetőjeként dolgozik és boldog házasságban él, két gyermeke is született. Jó kapcsolatot ápol Harry unokatestvérével, Zara Phillips-szel.

Cassie Sumner

Az egykori fehérneműmodell 2004-ben találkozott Harryvel egy buliban a Chinawhite szórakozóhelyen. Az egyéjszakás kalandból nem lett hosszú kapcsolat. Cassie később hozzáment Jose Fonte futballistához, a párnak azóta két gyereke született.

Astrid Harbord

Astrid Katalin hercegné közeli barátnője. Harryvel 2009-ben ismerkedett meg, többször lógtak együtt londoni szórakozóhelyeken, és több éven keresztül - biztosan egészen véletlenül - ugyanazokonon az társasági eseményeken jelentek meg. Bennfenntesek szerint Harry akkor szakította meg vele a kapcsolatot végleg, amikor Meghan képbe került.

Astrid most sikeres cégvezető, a Lady Garden alapítója, amely a nők egészségével foglalkozó jótékonysági szervezet.

Camilla Thurlow

Camilla Thurlow 2017-ben jelentkezett az angol Love Island valóságshow-ba. A sajtó ekkor derítette ki, hogy 2014-ben randizott Harryvel, ő azonban nagyon szűkszavúan nyilatkozott ezzel kapcsolatban. Camilla egyébként megtalálta a szerelmet a tévéműsorban, összejött Jamie Jewitt modellel, nemrég született meg a kislányuk.

Harry hercegnek a Love Island műsorvezetőjével, a tavaly elhunyt Caroline Flackkel is volt romantikus kapcsolata. Caroline tavaly, 40 éves korában öngyilkosságot követett el.

Camilla Romestrand

A norvég rocksztár, az Eddie the Gun együttes énekesnője, Camilla Romestrand, azt állította, hogy a Clarence House-ban töltött egy éjszakát Harryvel, aki az ágyba vitte neki a reggelit. A kapcsolatuk azonban soha senki nem erősítette meg hivatalosan. Camilla azóta két gyermek édesanyja, rajong a vegán konyháért, a reflektorfényt pedig kerüli.

Florence Brudenell-Bruce

Florence - aki Jenson Button barátnője is volt - 2011-ben ismerte meg Harryt, közvetlenül a Celsey-vel való végleges szakítása utan. Bár Florence-ből nem lett hercegnő, de hercegnői életet él: hozzáment egy multimilliomos üzletemberhez, és két gyermeke született. Nemrégiben a média is foglalkozott vele, ugyanis kiderült, hogy sikeres keramikus lett. Új hivatásának köszönhetően győzte le a szülés utáni depressziót.

Ellie Goulding

Ellie Goulding énekesnő és Harry herceg 2016-ban jelentek meg együtt egy pólómeccsen, ahol - bennfentesek szerint - flörtöltek, sőt csókot is váltottak egymással. Akkor ismerték meg egymást, amikor Ellie fellépett Vilmos herceg és Katalin esküvőjén, majd 2014-ben az Invictus Games ünnepségén is együtt voltak. Valami sajnos nem stimmelt köztük, mert végül nem Ellie állt az oltárnál a herceg mellett, azonban neki is királyi ceremónia jutott. Ellie és Casper Jopling műkereskedő esküvője a hírek szerint 1 millió angol fontba került, az emberek ugyanúgy kivonultak az utcára, hogy lássák a menyasszonyt, mint a királyi esküvők idején, és a vendégek között legalább annyi prominens személyiség volt, mint Harryék lakodalmán.

Jenna Coleman

A Doctor Who és Victoria című sorozat színésznője 2015-ben több alkalommal randevúzott Harryvel, ám kapcsolat nem lett a románcból. Jennának azonban sikerült kínos perceket szereznie Meghannek, amikor egy titkos amszterdami utazáson 2018-ban a párocska összefutott vele. Jenna a közelmúltban lett ismét szingli, sorozatbeli partnerével, Tom Hughes-zal négy év után szakítottak. Az angol színésznő karrierje egyébként felfelé ível, egyre több szerepet kínálnak neki Los Angelesből is, most a Netflix új sorozatában, a The Serpentben (A kígyó) láthatjuk, ahol egy sorozatgyilkos feleségét alakítja.

Figyelembe véve tehát a sikerek, az esküvők és a fent említett gyermekek számát elmondhatjuk, hogy Harry exei megtalálták a boldogságot, és vélhetően egyikük sem bánja, hogy maguk mögött hagyták a királyi románcot.