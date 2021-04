Korábban már megnéztük, hogyan is viselkednek a csillagjegyek szakítás után, most nézzük meg milyen hibákat követnek el egy randevú során.

Kos

Tüzes természeted hektikussá teheti az érzelmeidet. Egy rövid randevú alatt is képes a kedved egyik pillanatról a másikra rettentően megváltozni. Ez a jojó bizonytalanná teheti a randi partneredet abban, hogyan is érzed magad igazán. Próbálj a találkozó előtt egy kicsit lehiggadni, meditálni, hogy ezt elkerüld.

Bika

Nem ritka, hogy randevú alatt túl bizalmaskodó vagy másokkal, amit a partnered félreérthet. Bár ez csupán a kedvességedből fakad, mégis jobb, ha megpróbálsz inkább elsősorban arra a személyre koncentrálni, akivel együtt vagy épp.

Ikrek

Imádod megmutatni magad, ami gyakran a túl sok beszédben jelentkezik. A kommunikáció nagyon fontos egy randevú során, de nem úgy, hogy egy előadsz egy több órás magánszámot, amíg a másik fél csak csendben hallgat. Ne egy találkozó alkalmával akarj mindent megosztani magadról.

Rák

Amennyiben nagyon tetszik a randi partnered, hajlamos vagy elveszni benne: a szemében, a mozdulataiban, a történeteiben. Ez a fajta imádat a másik számára kifejezetten ijesztő lehet, főként, ha az első találkozótokon vagytok. Próbálj kevésbé lelkesedni, ez a te esetedben így is elég lesz, hidd el.

Oroszlán

Hajlamos vagy arra, hogy túllicitáld a másik történeteit a randevún: kié a legdrámaibb történet, ki utazott már egzotikusabb helyre, ki evett már csípősebb ételt... Ne akarj mindig rákontrázni a másikra, engedd el egy kicsit a versenyszellemedet.

Szűz

Valljuk be őszintén, okos vagy és van egy kis sznob oldalad is, ami miatt a randevún könnyedén túllőhetsz a célon. Ne akard fitogtatni a tudásodat és a magas ál-elvárásaidat, inkább keress közös pontokat és beszélj azokról.

Mérleg

Nehéz választani, igaz? Épp emiatt jellemző rád, hogy egy-egy randevú idejére szervezel egy alternatív programot/ embert is, amolyan hátha alapon. Ezzel azonban megosztod a figyelmed még akkor is, ha nem akarsz „menekülni" a találkozóból, mert azon agyalsz, mi lett volna, ha... Légy optimista és már a randi előtt is csak a partneredre koncentrálj.

Skorpió

Hajlamos vagy túl sokat beszélni a randevún az exeidről. Már önmagában ez is kínos lehet, ami azonban még kellemetlenebb helyzetbe hozza a partneredet, az az, ahogy kivesézed a kapcsolatotok hibáit. Kérlek, ne tedd!

Nyilas

Kalandos lelkednek nem okoz problémát, hogy egyszerre több emberrel is találkozgass. A feszített menetrend egy idő után azonban elfáraszt, és nem tudsz olyan lelkesedéssel részt venni egy-egy randevún. Nehezen köteleződsz el egy ember mellett, de talán érdemes egy időben, csak egy partnerrel ismerkedned.

Bak

Csak azokkal akarsz randevúzni, akik megütik a szintedet, épp emiatt egy találkozón kissé keményen viselkedhetsz a partnereddel, hogy teszteld. Mi lenne, ha egyszerűen csak élveznéd a társaságát? Érdemes lenne kipróbálni.

Vízöntő

Képes vagy egy apró – mások számára jelentéktelennek tűnő - mozzanat miatt hirtelen teljesen hideggé válni a randi partnereddel szemben. Ekkor bezárkózol, és már csak arra tudsz gondolni, hogy miként vethetnél véget a találkozónak. Természetesen senki sem várja el, hogy olyan emberrel töltsd az idődet, akivel nem kellemes együtt lenned, de érdemes mérlegelned, hogy valóban annyira bosszantó dolgot mondott vagy tett, vagy csak eltúlzod...

Halak

Mielőtt személyesen találkoznátok, te már egy magánnyomozót megszégyenítő munkán vagy túl. Gyakorlatilag minden olyan dolgot tudsz róla, ami a közösségi oldalai alapján csak lehetséges. Ezzel azonban kész képet alkotva jelensz meg a találkozón, ami gyakran csalódást eredményez. Egyszerűen csak ne kezdj el kutakodni a neten a kiszemelted után, inkább bízz a személyes találkozóban.