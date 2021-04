Három kislány és két kisfiú maradt egyedül édesanyjukkal, miután az édesapjuk koronavírus-fertőzés következtében távozott az élők sorából.

"Édesanya vagyok, és 2021. március 20-a óta özvegy. 16 év házasság, 5 gyermek és a tudat, hogy pótolhatatlan a veszteség. Férjem lázas lett és több napig ez nem is változott sajnos. Amikor már se enni-se inni nem tudott,se felkelni az ágyból,szaporán vette a levegőt, kihívtuk a mentőt. 5 pici gyermeke elbúcsúzott tőle (2, 4, 6, 7 és 9 évesek) és bevitték a kórházba.

Ott középsúlyos kétoldali tüdőgyulladást állapítottak meg nála, (...) 2 nap után lélegeztetőgépre tették, majd bemehettem hozzá,elbúcsúzni. 10 perc volt az egész, hozzá sem érhettem,már beszélni sem beszélhettem vele,mert mély altatásban volt.5 nap elteltével hívtak éjszaka (...) Itt hagyott bennünket. Én mindeközben szintén küzdöttem a vírussal, nehezen és hosszasan fennálló tünetekkel gyógyultam meg, de közben 5 pici gyermekünket is el kellett látnom, betegen a karanténban. Amikor a kórházba bementem intézni, amit kellett, az ápoló kérdezte, hogy ugye 5 gyerek várta apát haza. Bólintottam, elfogytak a szavak és megállíthatatlanul sírtunk mindketten. Sok erőt kívántak és látszott, hogy valóban együtt éreztek velem, velünk. Itt maradtunk az 5 gyermekem, és én.A temetés, most lesz 14-én. Nehéz, de erőt próbálok meríteni a gyerekeinkből, a gyerekeinkért, ő is ezt tenné. Mint minden családnál, ahol ilyen tragédia történik nálunk is a fennálló hiteleink és a mindennapos megélhetés is nehézkessé vált" - olvasható a szomorú történet.

Aki szeretne, itt tud segíteni a családon:

Anyák az Anyákért Alapítvány

MagNet Bank 16200120-18534991

Ha külföldről utalnál:

SWIFT: HBWEHUHB

IBAN: HU 61 1620 0120 1853 4991 0000 0000

A közleménybe írjátok be: Egyedül, 5 picivel projekt