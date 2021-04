Nemrég mindnekit meglepett, hogy Barnai Judit törölte magát a közösségi oldalakról. Többen a szakítás lehetőségét is megrebegtették, ám Curtis ezt hamar cáfolta. Sőt, azt is elárulta, szeretne még gyereket. Most azonban mégis kedvese nélkül utazott, méghozzá egy távoli helyre.