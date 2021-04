A csütörtöki végjátékban 10:9-re nyertek a Kihívók, Dóri két futamot is hozott a háromból, mégis elégedetlen volt magával. Bár jól teljesített, maximalista, így csalódott volt, mivel sokszor apróságokon csúsznak el nála a dolgok és úgy érzi, ezeket a kis hibákat nem engedheti meg magának.

Azokban a helyzetekben vagyok szigorú magamhoz, amikor érzem, hogy bennem van a tudás, képes lennék az adott feladatra, de valamiért nem jön felszínre. Ilyenkor túlgondolom, félek vagy nem bízom eléggé magamban."

Dóri már az első naptól fogva versenyzik és bár maximalizmusra törekszik, ő sem tud mindig 100%-ot nyújtani. Persze örül, hogy leginkább az erős játékosok ellen versenyzik, hisz ezáltal ő is fejlődik, viszont néha ő szívesen fut gyengébb játékos ellen is. Ennek ellenére örül, hogy a többiek bíznak benne és számítanak rá, amikor téthelyzetben kell futni.



Jó érzéssel tölt el ez a bizalom, de mivel mindenki emberből van, ezért vannak jobb és rosszabb napjaink, amikre tekintettel kell lenni."

- mondta a sportoló.