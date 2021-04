Grétának szívügye az, hogy hitet és önbizalmat adjon a nőtársainak. Önsminkelő workshopja nem csak arról szól, hogy hogyan húzzunk tökéletes tusvonalat, hanem arról is, hogy a hétköznapokban hogyan éljük meg a nőiségünket, hogyan lépjünk ki a komfortzónánkból, és hogyan merjük megvalósítani az álmainkat. Gréta nem titkolja, hogy neki sem ment ez mindig ennyire könnyedén, fiatal korában komoly gondjai voltak a testével, és az is előfordult, hogy éheztette magát.

„A kamasz éveim az önsanyargatásról, a folyamatos diétázásról és a koplalásról szóltak. Zavart, hogy nem vagyok olyan vékony, mint a legtöbb korombeli lány és, hogy nincs olyan nagy cicim sem. Az állandó éhezés megtette a hatását nagyon le is fogytam, amikor tükörbe néztem örültem neki, hogy feljön rám a 34-es nadrág, de egyáltalán nem voltam boldog. Aztán, ahogy teltek az évek és a felnőtt életemben felnőtt problémákkal kellett megküzdenem rájöttem, hogy vannak sokkal fontosabb dolgok is, mint az, hogy hány kilogramm vagyok" – kezdte a Life.hu-nak Horváth Gréta, aki azzal együtt, hogy ma már sokkal lazábban közelíti, meg ezt a témát úgy gondolja, hogy elsősorban mindenkinek magában kell megtalálnia az egyensúlyt és a harmóniát.

„Szerintem az a legfontosabb, hogy helyesen tudjuk pozícionálni magunkat, hogy lássuk azt, hogy mik a határaink, és azon belül hozzuk ki magunkból a legtöbbet, vagy legalábbis azt, amitől jól érezzük magunkat a bőrünkben. Egy vastagabb csontú 160 cm magas nő, akár húsz kilót is lefogyhat, soha nem fog úgy kinézni, mint egy 180 cm magas hosszú combú modell. Nem szabad, olyan nőkhöz hasonlítani magunkat, akiktől teljesen eltérőek az adottságaink. Az Instagram hatalmas károkat okoz, mert csak azt kommunikálja, hogy akkor vagyunk jók, ha negyven kilósan hosszú hajjal, hatalmas szájjal és pici orral pózolunk. Naponta jönnek szembe velünk az olyan tökéletesnek tűnő képek, amiktől frusztráltak leszünk. Mindig csak önmagukhoz kell hasonlítani a jelenlegi énünket, és ha sikereket érünk el, akkor megérdemeljük, hogy nagyon büszkék legyünk magunkra. Számomra még mindig érthetetlen, hogy miért kell ennyire nagy teret adni a soványságnak? Egy hatvan kilós nőre miért kell azt mondani, hogy kövér? Miért számít csúnyának vagy nem elég jó csajnak az, akinek egy kicsit vastagabb a combja, vagy kerekebb a feneke?" – magyarázta Gréta, aki gyakran a személyes Instagram oldalán a saját tökéletlenségét is megmutatja a követőinek.

„El kell, engednünk azt a nyomást, hogy tökéletesnek kell lennünk. Nem kell és nem is lehet, mert senki sem az! Mindenkinek vannak hibái, amiket ha éveken át sem sikerül elfogadni, akkor érdemes a radikálisan változtatni. Ezért egyáltalán nem vagyok a plasztikai műtétek ellen, mert ha valakit boldogtalanná tesz az, hogy nagy az orra, akkor a maga elégedettsége miatt - ha megteheti-, akkor mindenképpen műttesse meg. Hiszen ha ettől jobban érzi magát, boldogabb, és megváltozik a kisugárzása, a környezete is másként tekint majd rá. Én például biztos vagyok benne, hogy a második gyermekem születése után megcsináltatom a hasamat. A megnyúlt bőrömön a fogyás sem segít, és mivel nem akarok együttélni a lelógó bőrrel, ezért bevállalom a plasztikai műtétet."

Gréta a koronavírus ideje alatt, nem tudott találkozni a hozzá forduló lányokkal, de nyáron nagy visszatérésre készül.

„Imádom ezeket az önsminkelő napokat, mert ilyenkor én is nagyon feltöltődöm. Nekik és nekem is olyan ez, mint egy terápia. Nem is feltétlenül a smink a lényeg, hanem a mély beszélgetések, amik sokszor megadják nekik a kellő löketet ahhoz, hogy elmerjenek indulni a saját útjukon.

Nemrég azzal keresett meg egy lány, aki korábban járt nálam, hogy végre megcsinálta a saját vállalkozását. Megtette azt, amiről mindenki le akarta beszélni, de én biztattam és ösztönöztem rá, hogy merjen nagyot álmodni. Imádom, hogy sikerül lelket öntenem a lányokba és a nap végén sokkal jobban érzik magukat a bőrükben, mint amikor megérkeztek. Éppen ezért nyáron a Mátrában szeretnék olyan önsminkelő napokat tartani, ahol a sminkelés, a beszélgetés és a közös ebéd mellett egy profi fotózással is készülök, hogy a legjobb formájukban is láthassák magukat" – árulta el Gréta, aki mérhetetlen pozitivitását a kellő mennyiségű énidővel tudja szinten tartani.

„Nekem is vannak nehezebb napjaim, ilyenkor nyomok egy újraindítás gombot és feldobok egy arcpakolást, hajat mosok leepillálom a karom és teszek fel egy szép sminket. Természetesen nem ez a mindennapi rutin, velem is megesik, hogy egész nap lekajált pólóban takarítok" – Vallotta be az influenszer.