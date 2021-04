Az egy év még talán nem olyan hosszú idő egy párkapcsolatban, Erika és László mégis sok nehézségen jutottak túl együtt. Mivel mindketten úgy érzik, jó párost alkotnak, nagy terveik vannak az idei évre - írta meg a Blikk.

Nemrég óriási telket vásároltak pár utcányira jelenlegi otthonuktól, s hamarosan megkezdődhet az építkezés.

"Hatalmas kert van, és a ház sem lesz kicsi. Azt szerettük volna, ha nagy nappalink van és ott tudjuk fogadni a vendégeinket. Sőt, már azt is elterveztük, hogy ott tartjuk az esküvőnket, persze, addig várnunk kell, míg rendeződik a helyzet, mert sok vendéggel számolunk" – mesélte boldogan a műsorvezető, aki már a nászutat is tervezgeti.

"Amint lehet utazni, ázsiai útra indulnánk, Tibet és Nepál érintésével."

Erika korábban már mesélt arról, hogy nem lehet saját gyermeke és szeretett volna örökbe fogadni, de eddig nem járt sikerrel. Talán Lászlóval együtt mégis sikerülhet.