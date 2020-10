Vámos Erikára úgy néz ki rátalált az igaz szerelem, László személyében. A műsorvezető és párja még az év elején ismerkedtek meg, majd pár hónap múlva össze is költöztek és a karantént is együtt vészelték át. Most pedig készén állnak a házasságra és már alig várják, hogy gyerekeket nevelhessenek.

„Egy hónap múlva kezdődik a közös építkezésünk. Nagykovácsiban épül majd fel az álmaink háza, ami sokkal nagyobb lesz, mint a jelenlegi otthonunk. Laci már az első közös hónapunkban is azzal viccelődött, hogy neki egy kismadár azt csicseregte, hogy még az idén megkérik majd a kezem. Ha pedig összeházasodtunk, együtt indítjuk újra az örökbefogadási procedúrát. Ketten több esélyünk lesz, reményeink szerint pedig egy-két év múlva már gyerekzsivaj tölti be az új otthonunkat!" – nyilatkozta a Metropolnak Erika.