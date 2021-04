Lilu már fiatal korában is rajongott a bőrápolási termékekért, a szépségápolásért, ennek köszönheti, hogy 44 évesen is elégedetten tud tükörbe nézni.

Lilu a Best Magazinnak beszélt arról, hogy ezt a szenvedélyét édesanyjától örökölte. A műsorvezetőnek már saját YouTube csatornája van, ahol különböző bőrápolási és sminkelési praktikákat mutat be és ugyanerre kéri híres vendégeit is.

Lilu már fiatal korában megtanulta megszeretni és kezelni a bőrét, ezáltal ma is elégedetten néz a tükörbe. Leginkább a megelőzés és a rendszeres bőrápolás híve.

Kikísérleteztem, hogy mi az, ami jó a bőrömnek, mikor milyen terméket kell használnom ahhoz, hogy friss és egészséges legyen az arcom"

A műsorvezető azt sem zárja ki, hogy egyszer majd kés alá fekszik, bár egyelőre semmi ilyet nem tervez.