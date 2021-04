Amíg nem válunk anyává, fel sem foghatjuk, hogy mit érezhet egy édesanya a gyermeke iránt. Azt mondják, hogy egy anya csak annyira lehet boldog, mint a legszomorúbb gyermeke. Van egy láthatatlan köldökzsinór, ami egész életünkön át, vagy talán még azután is összeköt bennünket. Holdampf Linda születése óta nagyon szoros kapcsolatban van, ahogy ő mondja a mamijával. Ugyan kettejük között is vannak nézeteltérések és viták, de a konfliktusokat igyekeznek azonnal megbeszélni, és mindig szeretettel, partnerként fordulnak egymás felé.

„Nagyon későn érkeztem a szüleim házasságába, több mint tíz évet vártak rám, és amikor megfogantam a mamim már azt hitte, hogy nem lehet édesanya. Talán emiatt is van közöttünk ilyen ritka és szoros kötelék. Kislánykorom óta mindenben számíthatok rá, köztünk nincsenek tabuk, azokról a témákról is nyíltan beszélgetünk, ami talán másoknak már nem férne bele. Soha nem féltem megosztani vele a félelmeimet és a gondjaimat, mert tudtam, hogy együtt majd megoldjuk őket. Kamasz koromban sokáig attól féltem, hogy nem tudok majd csókolózni, mert le volt nőve a nyelvem. Elmondtam neki és ahelyett, hogy kiakadt volna elvitt egy orvoshoz, hasonlóan történt az első doboz fogamzásgátlóm kiíratása is. Partner volt, ugyanakkor mindig tudtam, hogy hol vannak a határaim, mert annak ellenére, hogy szabadnak neveltek, nekem is be kellett tartani a szabályokat." – Kezdte a mesélést a Life.hu-nak Linda, aki úgy gondolja, hogy ő azért is lett ilyen vagány kis nő, mert bátor és felelős nevelést kapott a szüleitől.

„Tizenöt éves voltam, amikor egy évre elengedtek egy bécsi középiskolába. Ez idő alatt egy ott élő családnál laktam, és nagyon hiányoztak a szüleim, ráadásul az első szerelmemet is itthon kellett hagynom. Utólag visszatekintve ez egy nagyon bátor döntés volt a részükről, hogy Süttőről, egy faluból elengedtek egy másik országba. Ekkor tapasztaltam meg először azt, hogy mindenben számíthatok rájuk, de nem lehetnek mindig mellettem. Nagyon hasznos volt számomra ez az időszak, és tudom, hogy nagyban befolyásolta azt, akivé az évek alatt váltam."

Linda számára nagyon fontos, hogy minden vitát azonnal meg tudjanak beszélni és soha ne váljanak el haraggal, hiszen később talán már nem lesz lehetőségük a békülésre.

„Velünk is előfordul, hogy nem értünk egyet és összeveszünk valamin, de évekkel ezelőtt a mamival megfogadtuk egymásnak, hogy nem válunk el soha úgy, hogy harag van a szívünkben. Még kislány voltam, amikor síelni voltunk és egyik reggel csúnyán összekaptunk valamin. Úgy mentünk ki a pályára, hogy nem békültünk ki, a mamim pedig súlyos balesetet szenvedett. Amikor mozdulatlanul láttam őt a földön feküdni, nagyon megijedtem. Féltem, hogy elveszítem őt, és nagyon bántott, hogy éppen aznap reggel vesztünk össze. Szerencsére nem lett semmi komolyabb baja, de eltörte a combjait és a műtét után egy teljes évig feküdnie kellett, ez egy nagyon nehéz időszak volt mindhármunk számára. Majd pár évre rá, amikor húsz éves lehettem és már külön éltem szintén egy meg nem beszélt vita után indultam vissza Budapestre. Útközben beleborultam egy árokba az autómmal. Ekkor lehatároztuk, hogy egyetlen vita után sem hagyjuk ott egymást békülés nélkül."– osztotta meg a stylist, aki nemrég egy új feladatott kapott az élettől. Linda a LifeTV, Ébredj velünk című reggeli élő műsor egyik háziasszonya lett.

„Hihetetlenül boldog vagyok, hogy Láng Eszter úgy gondolta, hogy alkalmas leszek a feladatra. Az elején nem volt könnyű, de a munkatársaim mindenben segítettek. Azok a csodálatos nők pedig, akikkel nem csak remek munka, de szeretetteljes baráti kapcsolatom is van Ördög Nóra és Liptai Claudia, akik a legprofibbak közé tartoznak a szakmában folyamatosan támogattak és hittek bennem. Azt pedig kimondani is hihetetlen, hogy Ábel Anita a műsorvezető társam. Nagyon kivételes lehetőségnek érzem, hogy tőle tanulhatok, mindenben segít és az első pillanattól kezdve fogja a kezem. Őszintén szólva mindig is vágytam rá, hogy reggeli műsort vezessek, mert imádok beszélgetni az emberekkel. Olyanok vagyunk, mint egy összetartó kis család, és én imádok családban élni." – mondta Linda a Life.hu-nak.