Brad Pittel való szakítása után újra rátalált a szerelem Jennifer Anistonra Justin Theroux személyében, akivel össze is házasodtak 2015-ben. Ám rá három évre mégis elváltak útjaik.

Sokat pletykáltak arról, hogy ennek az volt az oka, hogy nagyon különbözőek voltak. Állítólag míg Jennifer Los Angelesben szeretett volna élni, addig a férje New Yorkban.

Ám most Theroux elárulta, ezek a híresztelések nem egészen igazak.