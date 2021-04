Erdélyi Mónika is megkapta a koronavírus elleni védőoltást, amit már nagyon várt.

Kicsit végre megnyugodhat Erdélyi Mónika, megkapta ugyanis a koronavírus elleni védőoltást, amit már nagyon várt. Úgy gondolja, nincs más kiút a járványból. Az oltást igazóló kis papírlapot meg is mutatta Instagramján, és rögtön figyelmeztette is a követőit, hogy aki oltásellenes hozzászólást helyez el a kép alá, azt azonnal törölni fogja.

"Oltás kipipálva! Mindenki vegye fel az oltást, az leghatékonyabb módja védekezésnek! Ha valaki most elkezd rugózni azon, hogy az oltás rossz és kerülendő, csak akkor nem törlöm a kommentjét, ha ideírja azt is, ha nem az oltás, akkor mi a megoldás a Covid ellen. Postafordultával küldjük a Nobel-díjat is!" - írta Insta-sztorijában a Mónika-show egykori műsorvezetője.