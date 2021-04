Egy párkapcsolat vége mindig szomorú, még akkor is, ha mi kezdeményeztük a szakítást. Az elválás, az elszakadás egyfajta gyász, amit érdemes megélni, ahelyett, hogy elnyomnák. Ebben több minden is a segítségünkre lehet, mint például a filmek.

A szakítás az élet része, ettől függetlenül bizony komoly lelki fájdalommal jár. A túllépés nem mindig könnyű, van, hogy hosszú út vezet hozzá, épp ezért fontos, hogy szánjunk elég időt a gyógyulásra. A barátainkkal folytatott beszélgetések, az önvizsgálat és más egyéb módszer mellett, ebben segíthetnek a filmek is.

Egy remek valaki (Someone Great)

Ez a Neflixes film egy nőről szól, akinek szó szerint teljesen újra kell kezdenie az életét, miután barátja szakított vele. Ha valami olyasmit keresel, mely inspirálhat az új kezdetre, akkor ez abszolút neked való.

Nem kellesz eléggé (He's Just Not That Into You)

Ez a film sokféle kapcsolat történetét meséli el. Többek közt arról szól, hogy mikor van itt az ideje a továbblépésnek, amivel feltehetően sokat tud neked segíteni. Kézzelfogható tanácsokat is nyújt, melyek nagy hasznodra lehetnek, amikor úgy döntesz, a szakítás után ideje visszatérned a társkeresés világába.

Házassági történet (Marriage Story)

Adam Driver és Scarlett Johansson fantasztikus szereplésével ezt a filmet igazából kapcsolati státusztól függetlenül érdemes mindenkinek megnéznie. Két ember, akik egykor szerelmesek voltak, de végül belátják, házasságuk véget ért. A válás nehézsége bizony gyakran túltesz a kecsegtetett boldogabb új életen is.

Celeste és Jesse mindörökre (Celeste and Jesse Forever)

Egy pár, akik tudják, hogy szerelmi kapcsolatuk véget ért, de megpróbálnak továbbra is barátok, annak ellenére, hogy jól tudják, ezt könnyebb mondani, mint megvalósítani. Amennyiben a továbblépés során szeretnétek megőrizni az egymás iránti tiszteletet, ez a film segíthet ebben.

Elvált nők klubja (The First Wives Club)

Diane Keaton, Bette Midler és Goldie Hawn időtlen filmje három nő válásába nyújt bepillantást, hol édes humorral, hol kellő komolysággal. Ne feledd, a szakításnak minden életkorban megvan a maga sajátossága.

Szólíts a neveden (Call Me By Your Name)

Ez a furcsa, egy nyári szerelem, ami ugyan két férfi között szövődik, csodálatosan mutatja be, hogy mit is jelent szeretni, és elválni. A végén meghasad a szív, majd lassan elkezdődik az újjáépítése.

Az utolsó öt év (The Last Five Years)

Kedveled a zenés filmeket? Akkor ezt imádni fogod! Egy kapcsolat végét ismerhetjük meg, miközben betekintést kapunk abba az öt évbe is, amíg tartott. Tanulságos történet.

Napsütötte Toszkána (Under the Tuscan Sun)

Egy nő, aki a válása után, egy hirtelen támadt ötlettől vezérelve egy másik országban kezd új életet. A szakítás utáni üresség kitöltése, és a valódi újrakezdés filmje ez. Csak imádni lehet!

Pop, csajok satöbbi (High Fidelity)

Lényegében egy lemezbolt tulajdonosa meséli el számos szakításának történetét. Bár a film végső soron szerelmi történet, az addig vezető út során annyi szakításban lesz részed, hogy a végén rá fogsz ébredni, sok véggel kell szembenézned, míg megtalálod az igazi társadat.