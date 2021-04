Vasvári Vivien élete az elmúlt évben teljesen megváltozott és nemcsak a koronavírus-járvány miatt. A magánéletében bekövetkezett változások is alakították, erősebbé és kiegyensúlyozottabbá vált.

"A párommal nagyon boldogok vagyunk, habár a magánéletembe már nem szeretnék betekintést nyújtani a nyilvánosságnak. Jól érzem magam a bőrömben, rengeteg fájdalmat sikerült feldolgoznom, és ezzel együtt minden más is a helyére került. Boldog, kiegyensúlyozott, szerető párkapcsolatban élek, és a hivatásomban is sikereket érek el. Rengeteg felkérést kapok, és hamarosan kiadom a Hiba című könyvem második kötetét" - mondta Vivi a Metropolnak.