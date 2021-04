Tina és Emilio gyakran üti el az időt a telefonbetyárkodással. Több családtagjukat és barátjukat is megtréfálták már egy-egy vicces telefonhívással. Most úgy döntöttek, Kiszel Tünde lesz a következő „áldozat".

Tina és Emilio ismét egy kis telefonbetyárkodással múlatta az időt. A páros sokakat megviccelt már, ezúttal Kiszel Tündén volt a sor.

„Emilioval gyakran ugratjuk az ismerősöket, barátokat telefonon. Emil remekül el tudja változtatni a hangját, általában nem ismerik fel, ráadásul hibátlanul alakít más karaktereket. Így szinte bárkinek el tudja magát adni telefonban. Most a mi drága Tündénket szemeltük ki arra, hogy megtréfáljuk. Egyetlen barátunk sem úszta még meg a mi telefonbetyárkodásunkat. Szeretjük, tiszteljük őket, ahogy Tündét is, de nálunk ez egy tűzkeresztség. Csak azt szoktuk megtréfálni, akit igazán kedvelünk, Tünde pedig köztük van" – mondta a SlágerTV-n látható Drága családomban Tina, akinek férje, a kitalált történet szerint azért kereste meg Kiszel Tündét, hogy naptárából a külföldi üzleti partnerek számára is eljuttathasson néhányat.

A naptárdíva boldogan fogadta a megkeresést. Emilio noha többször beleszőtte saját, illetve a SlágerTV műsorvezetőinek nevét, mégsem bukott le.