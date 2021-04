Az Ikreknek érdekes lesz a viszonyulásuk a külvilághoz a most következő napokban. Végre hajlandóak lesznek messzire elrugaszkodni a földtől, nem ragaszkodnak a materiális gondolataikhoz és rövidtávú terveikhez. A Rákok közelebb kerülhetnek régi céljaik valamelyikéhez – sőt, akár többhöz is! Még akkor is igaz ez, ha azokat már-már elfelejtették. Látványos eredményeket érhetnek el. Az oroszlánok ne aggódjanak, a siker hozzájuk is bekopogtat, ezért tervezzenek úgy, hogy legkésőbb szerda reggelig alkalmazkodjanak a változásokhoz!

