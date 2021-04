Múlt héten bombaként robbant a hír, hogy Berki Mazsi babát vár. A pár már régóta vágyott egy közös kisbabára, lombikbébi programmal is próbálkoztak .

Nincs is nagyobb boldogság egy pár életében, mint amikor első közös kisbabájukat várják. Berki Krisztián és Mazsi már régóta próbálkoztak, de nem akart összejönni a gyermekáldás, több magzatot is elveszítettek. Így különösen nagy öröm, hogy Mazsi most végre babát vár.

Mazsi azt is megmutatta most rajongóiknak, hogyan közölte a gyanútlan Krisztiánnal a csodás hírt. Egy borítékban adta át férjének a pozitív terhességi tesztet, majd a két szerelmes boldogan borult egymás karjaiba. A feleség videón is megörökítette a megható pillanatokat.