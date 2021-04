Virág most elsősorban kismamaként dolgozik, de a fitnesz modell számára otthon sem állt meg az élet.

Kiss Virág, aki most a Fittmami műsorvezetője, a Testépítők Nemzetközi Szövetségének (IFBB) világbajnoki címét is elnyerte. Az édesanya csak néhány hónappal ezelőtt adott életet első gyermekének, a testén ez mégsem látható. Otthon is rendszeresen és kő keményen edz.

Virágot még a kevés alvás sem riasztja vissza. Mindent megtesz azért, hogy újra a legjobb formájában legyen. Bár a legtöbben még így is csak irigykedni tudunk rá.